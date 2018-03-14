環團憂國土計畫延期 盼院級審議會啟動

地球公民基金會執行長李根政表示，對照目前各版國土計畫草案發現，內容漸趨模糊化，尤其國土功能分區的劃設條件，從先前明確的法律定義，變成大量定性描述用語，恐讓各縣市有過高的自行裁量權，就會喪失國土計畫法的立法意旨。

（中央社記者余曉涵台北14日電）內政部15日將召開全國國土計畫審議大會。對此，地球公民基金會今天表示，行政院層級的審議委員會仍沒有下文，恐讓國土計畫無限期延期，盼行政院應立刻啟動院級的審議委員會。

李根政說，國土計畫規劃今年5月就要正式實施，但行政院層級的國土審議委員會至今仍沒有下文，甚至有可能從常設型編組，改為任務型編組，都恐讓國土計畫無限期拖延。

主婦聯盟環境保護基金會研究員湯琳翔說，目前實際的耕地扣除都市計畫農地、山坡地超限利用地、非農牧用地耕作土地等，僅剩43萬公頃，已大幅低於行政院農業委員會依照每人熱量2000、2100大卡的複合式係數供應糧食量面積推估，台灣應維持農地資源總量74萬公頃至81萬公頃。

地球公民基金會專員吳其融指出，城鄉發展區將會是地方政府角力的主戰場，但新版草案中，放寬相關劃設條件，將導致既有城鄉發展再次大幅度擴張，喪失導正國土失衡發展，產業配置的初衷。

地球公民基金會要求，行政院層級的審議委員會應立刻啟動，委員會採常設型，積極協調和決定各部門計畫與全國國土計畫的競合，採納民間意見，讓全國國土計畫順利在5月1日公告實施。

地球公民基金會也希望，任何層級的國土計畫審議會都需要遴聘學者、專家、民間團體代表，以合議方式辦理相關審議，且學者專家及民間團體委員都應公開推薦，民間團體不得少於1/4。

地球公民基金會呼籲，1萬公頃都市計畫區保安林，應全面劃設為國土保育區第四類；農地總量應務實盤點，18萬公頃的山坡地次生林不可直接當成農地；城鄉第2-3類劃設條件應限縮。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070314