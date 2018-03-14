〈每日外資外匯觀點〉美元兌日元短線上漲有壓 英鎊視

澳新銀行：提勒森去職 美國債殖利率下跌

市場對美國公布 CPI 的反應不大，但擔憂美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）的去職，為美國政府推動貿易保護主義開放更多綠燈，美股全面下跌、美債殖利率下跌 2-3%，G10 貨幣中，紐元昨天表現強於加元。

荷蘭合作銀行：英脫歐協議若順利 英鎊上看 1.4

預期英國央行 3 月貨幣政策維持利率不變，預期今年將升息 2 次，分別是 5 月和 11 月各升息 25 個基點。

市場近期聚焦英國脫歐是否能在下周的歐盟峰會上達成協議，近期英鎊呈現漲勢，若本周歐盟確認過英國脫歐過渡期協議的進度，將有助英鎊進一步走強， 甚至脫歐協議偏向順利的話，預期英鎊兌美元將上漲至 1.4 之上。