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〈每日外資外匯觀點〉美元兌日元短線上漲有壓 英鎊視

鉅亨網2018/03/14 11:19
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澳新銀行：提勒森去職 美國債殖利率下跌

市場對美國公布 CPI 的反應不大，但擔憂美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）的去職，為美國政府推動貿易保護主義開放更多綠燈，美股全面下跌、美債殖利率下跌 2-3%，G10 貨幣中，紐元昨天表現強於加元。　　　

荷蘭合作銀行：英脫歐協議若順利 英鎊上看 1.4

預期英國央行 3 月貨幣政策維持利率不變，預期今年將升息 2 次，分別是 5 月和 11 月各升息 25 個基點。

市場近期聚焦英國脫歐是否能在下周的歐盟峰會上達成協議，近期英鎊呈現漲勢，若本周歐盟確認過英國脫歐過渡期協議的進度，將有助英鎊進一步走強， 甚至脫歐協議偏向順利的話，預期英鎊兌美元將上漲至 1.4 之上。

英鎊
英鎊兌美元突破 1.4 在即。 
大華銀行：美元兌日元進一步上漲短期面臨壓力

美元兌日元近期彈升至 107 以上後受阻，昨天觸及 106.97 後回落，不排除短線在 106 之上進行整理，105.7 具支撐， 若能站穩將可重行突破 107。

美元兌日元近期站穩106之上。
美元兌日元近期站穩 106 之上。

不過，三井住友信託銀行駐東京市場策略師 Ayako Sera 則認為，市場猜測日本投資人將出售海外資產，以彌補國內潛在損失，在收益轉換匯回國內時，日元通常會有買盤，有助日元走強。

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