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中央社

研華進軍中東 入主土耳其通路商Alitek

中央社2018/03/14 11:20
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北14日電）研華科技宣布，入主土耳其通路商Alitek，持股比例25%，並規劃逐年增加投資比例，進一步發展成為研華進軍中東地區與提供在地服務的前哨站。

研華工業物聯網事業群亞太區協理張敏忠表示，研華在拓展全球業務據點，一直以來都從第一階段的通路直營模式，進化到第二階段透過合資或投資，快速設立在地分公司，並從中注入總部資源，建構當地完整運營功能後，再逐步將其推向第三階段，成為獨立運作的成熟分公司。

張敏忠指出，選定土耳其，除了地處歐亞交界，擁有絕佳戰略優勢外，更因與歐洲有緊密連結，成為歐洲白色家電及全球汽車大廠的最佳製造、物流中心，進而發展出一連串工業4.0需求與商機，也是研華進入中東、北非地區的關鍵前哨站。

研華工業物聯網事業群中東地區資深經理葉長泰指出，選定與Alitek合資成立分公司，除雙方看好土耳其工業物聯網在地商機與市場潛力之外，也因Alitek創辦人自1999年起即與研華合作，充分了解研華解決方案，及對研華的策略發展與文化更是有深刻的體驗與認識。

Alitek不僅是研華在中東地區最大的通路夥伴，完整的系統整合商與通路網絡，更獲當地政府與大型國際企業青睞，應用多數布建在需高信賴度與高穩定度的智能交通與安全監控系統、能源自動化、國際大廠的智能工廠與政府前瞻智慧城市應用與需求。(編輯：陳永昌)1070314

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