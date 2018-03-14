NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈胡文琦》誰逼黃重諺一直說「幹話」睽違四年　晨神重登流量女王寶座跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

強迫乘客把狗放置物箱 汪星人命喪聯航

中央社2018/03/14 11:14
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社紐約13日綜合外電報導）美國聯合航空公司（United Airlines）今天表示，針對旗下空服員強迫乘客將愛犬放到座位上方置物箱，導致狗狗死亡事件，聯合航空公司願承擔全部責任。

路透社報導，聯航1284航班昨天從休士頓（Houston）飛往紐約（New York）的3個半小時飛行途中，空服員強迫一名與子女同行的婦女，將她的愛犬放到座位上方置物箱。

根據同機乘客葛雷明格（Maggie Gremminger），這隻狗原本就被安置在小寵物袋內，飼主想把愛犬放在座位下方，但空服員堅持要她放在上方置物箱。

葛雷明格在推特（Twitter）發出一系列推文，並上傳這名飼主和她子女的照片。葛雷明格推文說：「飛行最後，這名婦女發現她的小狗沒了氣息。她坐在機上走道大哭，周圍乘客全都目瞪口呆。」

聯合航空稱這起事件是「一起悲慘的意外，絕對不會再次發生，寵物不該被放在座位上方置物箱」。

聯合航空發言人施莫林（Maggie Schmerin）表示，公司正在調查這起事件，並已退還他們機票費用及攜帶寵物進入客艙的125美元（約新台幣3600元）服務費。

這不是聯合航空第一次因對待寵物的方式遭外界撻伐。去年一隻巨兔在聯航運送過程中死亡，飼主因而提告。

根據美國運輸部報告，2017年，美國所有航空公司中，聯航的動物死亡數量最多，有18隻動物在運送過程死亡，13隻受傷。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070314

郭台銘：健康是自己最重要的情人陳鴻斌案後續 法官協會：請...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan