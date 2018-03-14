強迫乘客把狗放置物箱 汪星人命喪聯航

根據同機乘客葛雷明格（Maggie Gremminger），這隻狗原本就被安置在小寵物袋內，飼主想把愛犬放在座位下方，但空服員堅持要她放在上方置物箱。

路透社報導，聯航1284航班昨天從休士頓（Houston）飛往紐約（New York）的3個半小時飛行途中，空服員強迫一名與子女同行的婦女，將她的愛犬放到座位上方置物箱。

葛雷明格在推特（Twitter）發出一系列推文，並上傳這名飼主和她子女的照片。葛雷明格推文說：「飛行最後，這名婦女發現她的小狗沒了氣息。她坐在機上走道大哭，周圍乘客全都目瞪口呆。」

聯合航空稱這起事件是「一起悲慘的意外，絕對不會再次發生，寵物不該被放在座位上方置物箱」。

聯合航空發言人施莫林（Maggie Schmerin）表示，公司正在調查這起事件，並已退還他們機票費用及攜帶寵物進入客艙的125美元（約新台幣3600元）服務費。

這不是聯合航空第一次因對待寵物的方式遭外界撻伐。去年一隻巨兔在聯航運送過程中死亡，飼主因而提告。

根據美國運輸部報告，2017年，美國所有航空公司中，聯航的動物死亡數量最多，有18隻動物在運送過程死亡，13隻受傷。（譯者：葉俐緯/核稿：蔡佳敏）1070314