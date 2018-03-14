南韓前總統李明博涉貪受訊 向國民致歉

（中央社首爾14日綜合外電報導）前南韓總統李明博今天向檢察官報到，接受關於貪汙調查訊問，並對這項爭議向人民致歉。
南韓檢方調查涉及數百萬美元的多起賄賂案，李明博親戚與幕僚遭控在他2008年到2013年擔任總統期間貪汙的指控最近幾週甚囂塵上。
檢方對李明博展開調查，意謂所有仍在世的前4位南韓總統，不是遭到定罪、起訴，就是捲入刑事調查。
李明博從首爾南方住家搭車前往首爾檢察廳，媒體一路在電視實況報導，他抵達時說：「我以愁慘的心情來到這裡。」
他向記者表示，在南韓民生經濟困難、朝鮮半島安全形勢嚴峻之際，因個人問題「引發國民擔憂，讓他感到十分歉疚」。
李明博在辯護律師陪同下到案，資深檢察官接待並奉茶後將他帶到1001室。李明博的繼任者、現遭罷黜的前總統朴槿惠，也是在這個房間接受馬拉松式訊問。
他將接受3名檢察官訊問，聯合新聞通訊社報導，這次問話將錄下來，預計持續約20個小時，檢方準備長約120頁的問題，與20項左右遭控罪名有關。
李明博受訊後預計將返家，但據信檢方可能向法院聲請逮捕令。
李明博的兩名前幕僚在受調查時遭到逮捕，他胞兄的住家與辦公室也遭搜查。
李明博先前痛批這起調查是「政治報復」，今天則表示，希望這是「史上最後一次」前南韓國家元首受到檢方訊問。（譯者：張曉雯/核稿：徐睿承）1070314