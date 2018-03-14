南韓前總統李明博涉貪受訊 向國民致歉

（中央社首爾14日綜合外電報導）前南韓總統李明博今天向檢察官報到，接受關於貪汙調查訊問，並對這項爭議向人民致歉。

南韓檢方調查涉及數百萬美元的多起賄賂案，李明博親戚與幕僚遭控在他2008年到2013年擔任總統期間貪汙的指控最近幾週甚囂塵上。

檢方對李明博展開調查，意謂所有仍在世的前4位南韓總統，不是遭到定罪、起訴，就是捲入刑事調查。

李明博從首爾南方住家搭車前往首爾檢察廳，媒體一路在電視實況報導，他抵達時說：「我以愁慘的心情來到這裡。」

他向記者表示，在南韓民生經濟困難、朝鮮半島安全形勢嚴峻之際，因個人問題「引發國民擔憂，讓他感到十分歉疚」。