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中央社

比特幣網購大麻種子 在家種植遭警逮

中央社2018/03/14 11:16
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者郝雪卿台中14日電）台中市警察局第五分局今天宣布查獲種植大麻製毒案，警方調查發現，林姓男子上網以比特幣購買大麻種子郵寄來台，在自家透天厝種植大麻，再以每公斤新台幣42萬元賣給下游毒販。

第五分局接獲檢舉指稱，林姓男子涉嫌於住家種植第二級毒品大麻，經查證後確認情資正確，於是報請檢察官指揮偵辦。

警方表示，專案小組於13日見時機成熟，趁林男外出之際，在台中市北區忠明路一處巷口拘提林男（70年次），接著在林男住家內查獲大麻種植工廠，現場查扣第二級毒品大麻活株16株、乾燥大麻花成品1包、水耕設備、溫濕度計、植物營養液、生長燈具、照明抽風設備等證物。

警方調查指出，林男上網以比特幣從國外網站購得大麻種子後郵寄來台，並從網站研究種植大麻技術，還購買植物營養液、植物生長燈具、水值檢測器、溼度控制機等器材，在自家透天厝2樓種植大麻，並架設水管使用水耕方式繁殖大麻，室內並設計自動照明及灑水系統，並使用電風扇、除濕機等設備，讓溫室保持通風，加速大麻成長。

警方進一步發現，林男種植的大麻經乾燥後，以每公斤42萬元販賣給下游毒販，所種植大麻經半年的成長後，已採收1次販賣，近日將第2次採收即遭警方查獲，全案依違反毒品危害防制條例罪移送台中地檢署偵辦。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070314

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