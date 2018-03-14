擴建深澳燃煤電廠反空汙破功　國民黨批蔡政府精神錯亂

「反空汙、顧健康、燃煤電廠 OUT」，國民黨立院黨團今（14）日表示，《空氣汙染防制法修正草案》即將在立法院衛環委員會審議，但此時台電卻打算在新北市瑞芳地區擴建深澳燃煤電廠，環保署並將於今日下午舉行環評審查會議，國民黨團痛批蔡政府人前宣示「2025 非核減煤」，背地裡卻偷偷地打算蓋高汙染電廠，「簡直莫名其妙」、「精神錯亂」。
黨團書記長李彥秀指出，根據台電報告書的估算，深澳燃煤電廠每年將會增加包括 PM2.5 在內的粒狀污染物 268 公噸；對於呼吸道系統會造成嚴重危害的硫氧化物與氮氧化物，每年也都會超過 1000 公噸。影響範圍包括新北市的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮和基隆市的中正、信義、仁愛、暖暖區等 8 區，將重創北台灣空氣品質。
李彥秀表示，民進黨政府打著廢核、解決空汙的旗幟，但卻重啟核二 2 號機、擴建深澳燃煤發電機。燃煤發電機製造的汙染源，是所有發電方式最高的，且擴建燃煤發電機，也與現在世界潮流背道而馳，行政院長賴清德不願正面回應台灣有無缺電問題，把全台人民當傻瓜，她提醒民進黨，不要中南部空汙問題還沒解決，就在台北地區持續放火，小心引火自焚。
黨團總召林德福表示，蔡政府主張 2025 年要非核、減煤，結果現在卻擴建深澳發電廠，是反空汙的最大諷刺。且在環保署召開環評會議以前，有 8 成民眾憂慮會造成嚴重空汙，但周邊卻有 5 成以上民眾根本不知道要擴建燃煤發電廠。他說「民進黨要推動綠能、非核家園，我們都不反對，但配套措施沒做好，就火力全開」，國民黨堅決反對。