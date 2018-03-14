擴建深澳燃煤電廠反空汙破功　國民黨批蔡政府精神錯亂

「反空汙、顧健康、燃煤電廠 OUT」，國民黨立院黨團今（14）日表示，《空氣汙染防制法修正草案》即將在立法院衛環委員會審議，但此時台電卻打算在新北市瑞芳地區擴建深澳燃煤電廠，環保署並將於今日下午舉行環評審查會議，國民黨團痛批蔡政府人前宣示「2025 非核減煤」，背地裡卻偷偷地打算蓋高汙染電廠，「簡直莫名其妙」、「精神錯亂」。

黨團書記長李彥秀指出，根據台電報告書的估算，深澳燃煤電廠每年將會增加包括 PM2.5 在內的粒狀污染物 268 公噸；對於呼吸道系統會造成嚴重危害的硫氧化物與氮氧化物，每年也都會超過 1000 公噸。影響範圍包括新北市的瑞芳、平溪、雙溪、貢寮和基隆市的中正、信義、仁愛、暖暖區等 8 區，將重創北台灣空氣品質。