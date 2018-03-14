〈財政部立院備詢〉許虞哲：台北米其林名店有2家未辦

《米其林指南》發布台北版「必比登推介」美食，今 (14) 日將揭曉獲得米其林星星殊榮的名單，外界拭目以待，不過傳言財政部把被推薦的餐廳或攤販列為查稅對象，對此，財政部長許虞哲今天表示，36 家米其林推薦餐廳，確實有 14 家未開發票，2 家未辦稅籍登記，財政部將進一步了解。

台北版「必比登推介」美食名店，包括牛肉麵、臭豆腐、藥燉排骨等 36 家美食名店入選，不過日前傳出被國稅局盯上將加強查稅，引發立委關注。立委盧秀燕今在財委會上質詢許虞哲表示，外界傳出被推介的餐廳，除了沒有開發票的必須開發票，且還要擴大查稅，許虞哲對此否認。