聖多明哥國際綜合商展 台館吸睛

（中央社台北14日電）2018年多明尼加聖多明哥國際綜合商展當地時間6日至9日多，在明尼加外交部國際會議中心舉行，台灣計有33家廠商參展，產品項目琳瑯滿目，吸引多國政府高層、工商界人士踴躍參觀。

中華民國駐多明尼加大使湯繼仁夫婦7日分別陪同多國第一夫人蒙媞亞女士及前總統梅西亞參觀商展臺灣館館場。多國外交部經貿次長李維拉、私人企業家協會會長布拉契及聖多明哥工商會主席文森德亦在場陪同。

期間，蒙媞亞與台灣參展廠商親切互動；梅西亞獲現場民眾擁簇，彷彿化身台灣產品代言人，向在場觀展廠商展示台灣產品，並讚揚中華民國對多國歷年來在各領域之貢獻與協助。