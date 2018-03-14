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中央社

聖多明哥國際綜合商展 台館吸睛

中央社2018/03/14 11:29
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北14日電）2018年多明尼加聖多明哥國際綜合商展當地時間6日至9日多，在明尼加外交部國際會議中心舉行，台灣計有33家廠商參展，產品項目琳瑯滿目，吸引多國政府高層、工商界人士踴躍參觀。

中華民國駐多明尼加大使湯繼仁夫婦7日分別陪同多國第一夫人蒙媞亞女士及前總統梅西亞參觀商展臺灣館館場。多國外交部經貿次長李維拉、私人企業家協會會長布拉契及聖多明哥工商會主席文森德亦在場陪同。

期間，蒙媞亞與台灣參展廠商親切互動；梅西亞獲現場民眾擁簇，彷彿化身台灣產品代言人，向在場觀展廠商展示台灣產品，並讚揚中華民國對多國歷年來在各領域之貢獻與協助。

此展覽2015年首屆辦理，2016年中華民國獲多明尼加聖多明哥商會邀請為貴賓展覽國。此次共有160家廠商參展，分別來自臺灣、美國、墨西哥、哥倫比亞、哥斯大黎加、巴貝多、西班牙、巴西及地主國多明尼加。

展出類別包括工業製造、企業服務、建築、物流、安全監控及農產加工食品等產品。

本次商展台灣計有33家廠商參展，產品包括太陽能折疊腳踏車、五金及電子工具、安全監控設備、汽機車零件、鞋材及農產品等。

另展場並設有外貿協會及國合會技術合作計畫宣傳攤位，提供臺灣商情並展示臺多技術合作計畫執行成果。（編輯：王同禹）1070314

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