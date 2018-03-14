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貝萊德低成本ETF吸睛 近一半湧入美國的ETF資金

鉅亨網2018/03/14 11:35
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《彭博社》報導，今年流入美國指數型證券投資信託基金 (ETF) 市場的資金，有高達 44% 的資金投注於投資管理公司貝萊德 (BLK-US) 旗下的 4 檔低成本被動型 ETF。

根據彭博社整理資料，最受歡迎的為 iShares MSCI 核心歐澳遠東 ETF(IEFA)，今年 1 月 1 日以來，已吸引 137 億美元的資金。其次為 iShares S&P 500 指數 ETF(IVV)，得到 122 億美元的投資。排名在後的分別為 iShares MSCI 核心新興市場 ETF(IEMG) 的 51 億美元，以及 iShares 美國核心綜合債券 ETF(AGG) 的 24 億美元。

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 的分析師 Eric Balchunas 表示，這 4 檔基金很恐怖，「這些基金擁有一切：廉價、流動性和可面對核心風險」。

整體來說，投資者今年向貝萊德旗下的 iShares Core ETF 投入了 334 億美元，為他們投入美國上市基金 753 億美元中的一大部分。貝萊德的基金涵蓋美股、新興市場和固定收益等，年均綜合成本約為 0.07％。

在新的監管制度下，包含「歐盟金融工具市場規則 II」(MiFID II)，貝萊德的基金，備受理財顧問的青睞，因為他們正在找尋投資成本較低的標的物。

彭博行業研究表示，貝萊德的 iShares Core 基金，收取的費用比其他公司的 ETF 更低，而背後的靈感來源於領航投資 (Vanguard Group) 的 ETF，該公司在 2012 年時，以較便宜的基金贏得了投資者的資金。而現在，兩大公司之間的競爭，激勵了其他公司，如美國道富銀行 (State Street)，他們即將推出新的「核心」低成本基金。

Balchunas 指出「這像是一場『核心戰爭』，這是未來 10 年，大部分資金將流入的地方。」

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