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〈鴻海統一健康互聯〉亞太電擔綱網路規劃重責 第二階

鉅亨網2018/03/14 11:40
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鴻海 (2317-TW) 集團、統一 (1216-TW) 集團今 (14) 日宣布攜手做公益，將在百家 7-11 建置 100 台「H2U 健康 ATM」智慧健康小站，亞太電 (3682-TW) 及旗下子公司富鴻網擔綱網路傳輸規劃，亞太電表示，未來在第二階段也將導入到亞太電門市，幫用戶做好健康管理。

亞太電指出，「永齡健康基金會」與「千禧之愛健康基金會」共同建置「H2U 健康 ATM」智慧健康小站，網路傳輸規劃由亞太電及富鴻網協助提供，未來，民眾到這 100 家 7-11 門市量測時，個人健康數據可透過亞太電網路傳輸儲存在雲端，即時更新個人健康資訊，讓民眾隨時可以「門市量，手機查」，掌握健康生活。

亞太電表示，為推動亞太電智慧健康生活，將結合鴻海集團永悅健康管理顧問公司，分階段推出服務，第一階段為協助兩大基金會幫民眾做智慧健康管理，將協助規劃 100 家 7-11 門市建置「H2U 健康 ATM」的網路需求。
 
亞太電說，第二階段將會把「H2U 健康 ATM」導入門市，未來將與永悅健康合作，除在部分亞太門市設置「H2U 健康 ATM」讓來店的既有客戶及新客戶實際體驗外，客戶也能以優惠價格享有永悅提供的健康規畫及專家服務。

另外，亞太電可協助「H2U 健康 ATM」會員的相關服務，及提供月租門號搭配優惠專案。

亞太電強調，未來用戶只要到有裝設「H2U 健康 ATM」的便利商店或亞太電門市，都可隨時量測個人健康，且透過手機 App 或專家客服提供最佳的健康生活及飲食規劃，讓用戶除享受便利的通訊服務，也能擁有健康智慧生活。

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關鍵字鴻海統一亞太電血壓headline
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