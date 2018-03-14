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〈房產〉捷運宅去年以板南線頂埔站區成交最熱 但價格

鉅亨網2018/03/14 11:39
鉅亨網 / NOWnews
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房仲業者依實價揭露資料分析 2017 年大台北捷運宅成交價量變化，發現成交前五名捷運宅價格，平均房價都呈現小幅修正情況，成交房價跌幅在 8% 以內，去年交易最熱區域在捷運板南線頂埔站區週邊。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，由 2017 年捷運宅交易增加明顯站點來看，平均房價每坪都在 60 萬元以下，凸顯自住市場的購屋導向，房價實惠的區域較能吸引買方購屋，其中包括捷運末端站，而以電梯住宅與公寓各成交增幅前五名的捷運宅，平均房價也都呈現修正，跌幅有 1%-8%，顯示低價或降價的捷運宅，買氣仍具有優勢。

根據實價揭露資料統計，將捷運宅區分電梯住宅與公寓兩部分觀察，兩項產品前五名都在板南線與中和新蘆線沿線站點；謝志傑指出，板南線與中和新蘆線貫穿台北市中心區，往外連結新北市人口密集的行政區，包括板橋、土城、中和、三重與蘆洲等區，除了板橋區中心的新埔站與江子翠站平均房價在 50 至 57 萬外，其他入榜的捷運宅平均房價都在 4 字頭以內。

去年捷運電電梯住宅成交量排名以頂埔站年增幅 52.8% 最高，去年平均房價為每坪約 30 萬元，房價跌幅 3.2%。其次為三和國中站與蘆洲站，平均房價為每坪 36.8 萬與 38.3 萬，房價呈現緩跌 1.6% 與 1.5% 的幅度。

在公寓部分，成交排名以三民高中站年增幅 40.2% 最多，去年平均房價為每坪約 28.2 萬，房價跌幅 2.8%，其次為三和國中站與江子翠站，平均房價為每坪 29.4 萬元與 35.8 萬元，房價呈現 5.8% 與 2.5% 的跌幅。

統計顯示，捷運宅公寓房價跌幅較電梯住宅明顯，謝志傑認為，公寓平均屋齡多超過 30 年，折舊情況比電梯住宅顯著，屋主讓價的意願也較高。

 

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