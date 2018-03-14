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政治

馬習會資料缺失隱匿國家機密？邱太三：有點

記者戴祺修／台北報導2018/03/14 11:53
▲民進黨立委李俊俋質疑馬習會為何成行、雙方接觸的資料都缺失，有違法國家機密保護法嫌疑。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.14）
▲民進黨立委李俊俋質疑馬習會為何成行、雙方接觸的資料都缺失，有違法國家機密保護法嫌疑。（圖／記者戴祺修攝,2018.03.14）

昨日傳出 2015 年馬習會有機密文件未移交，包含馬習會如何成行？雙方會前如何接觸等資料均付之闕如。民進黨立委李俊俋今(14)日質詢時質疑，馬習會規畫舉辦時間倉促，會前雙方接觸資料都缺失，算不算隱匿國家機密？法務部長邱太三回應，算有點隱匿。

對於外界的指控，馬辦的回應是「不願具名的黨政人士對媒體放話馬習會檔案移交的問題，實在令人不解。」，馬英九要求兩岸溝通一切透過官方機制，溝通磋商相關事宜，事前事後均向國會報告，一切公開透明，請政府不要只敢透過特定媒體放話，意圖抹黑。

李俊毅詢問邱太三，外交大陸事務是否是機密？邱回答「一定是」。李俊俋繼續詢問，馬習會是否屬於外交機密？邱太三則說，「毫無疑問一定是。」

李俊俋接著指出， 2015 年舉行馬習會，當時立法院要求時任陸委會主委的夏立言專案報告，但依照現在國安局的資料顯示，當時馬習會的文件現在是一部分有、一部分卻不見了。

李俊俋說，馬習會前會舉行夏張會，但國安局分析資料卻發現馬習會大事記、辦理期間的協調會議紀錄、會議召開當天、國內外媒體輿情等都有資料，但為什麼馬習會可以成行的始末、會前雙方的接觸活動卻都沒有資料。

李俊俋質疑，當時馬政府表示夏張會後才有馬習會，但夏張會到馬習會距離不到一個月，但規畫元首出訪至少需要六個月，所以一個月內辦理馬習會可能嗎？現在馬習會成行的協商、接觸、談判資料都沒有，這算不算隱匿國家機密？邱太三回應，依照國家機密保護法35條的前提，要政府機關依照法定程序核定，依照法規兩項規定，應該算有點隱匿。
 

關鍵字邱太三李俊俋馬英九國家機密保護法馬習會
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