預防失智症 研究證實有氧運動最好

也就是說，台灣現在65歲以上的老人中，每13人就已有1位是失智症患者。由於現代的坐式生活型態，這種族群在台灣人口中也逐漸在擴大中，年紀愈大盛行率愈高，且有每5歲盛行率即倍增趨勢。

（中央社記者朱則瑋台北14日電）台灣失智症人口將持續攀升，成大教授蔡佳良針對進行3年研究發現，有氧運動對輕微認知障礙的記憶力改善效果最佳，其次為肌力訓練，但運動需長期且持續才有效果。

失智症是一種神經退化性疾病，主要的病理特徵就是大腦內神經節糾纏和蛋白質斑塊大量堆積所致，這也造成大腦的神經認知功能急遽衰退，不少人寄託未來發明新藥可以根治失智症，但今年2月中旬，多家世界級製藥大廠都坦承對失智症新藥研發遇瓶頸，甚至宣布終止研究，顯見目前為止，失智症仍舊是無藥可治癒。

國立成功大學體育健康與休閒研究所特聘教授蔡佳良在科技部經費支持下，與成大醫院失智症中心醫生白明奇、斯洛伐克國家科學院院士等專家，進行跨國研究，了解運動對失智症的改善狀況，從血液分析中發現，長期且規律的運動，對失智症病理有關的神經滋養和血管增生因子、代謝發炎與不好的蛋白質指標，都有相當良好的改善效果。

蔡佳良表示，經過3年、從總計70多個輕微認知障礙的個案，分組實驗研究的結果來看，有氧運動對輕微認知障礙的記憶力改善效果最佳，其次為肌力訓練，而只做簡單伸展運動的效果最差。

蔡佳良指出，90%的失智症患者屬於記憶力方面出問題，但也有注意力控制與作業任務轉換的認知障礙，這方面經過研究發現，打羽球、乒乓球等球類運動比起有氧運動改善效果更好。

蔡佳良說，運動只有短期偶爾為之沒有用，需要進行足夠強度的長期規律運動，至少要每週3次以上、每次30分鐘、強度達60至75%、維持4個月以上的運動，才能見到成效。

蔡佳良表示，這次研究對象主要以輕微認知障礙者為主，現在也爭取到科技部新的補助，將針對失智症患者當作研究對象，了解運動是否真的能夠改善甚至治療失智症。（編輯：林孟汝）1070314