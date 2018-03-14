婦女地位會議登場 聯合國拚2028年性別平等

古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在聯合國總部與公民社會代表對話時指出，性別問題涉及權力問題。目前的世界由男性主宰，包括政治、文化、家庭、社會及私領域等，大多數政治家都從男性觀點出發。

婦女地位委員會（CSW 62）從3月12日到23日召開兩週會議，今年大會主題為追求兩性平等及鄉村婦女、女童賦權問題。台灣派出逾40人代表團，除出席官方會議，也將參加婦女NGO周邊會議，替台灣婦權發聲，與各國婦女領袖交換意見，整合資源。

他說，要改變性別結構性失衡，需從上而下做起，這也是他上任後力推從聯合國高階管理層做起。秘書長辦公室幕僚已從原本60%男性，現在是56%女性，另聯合國一級主管今年2月已實現性別平等。

古特瑞斯指出，未來將推動聯合國派駐各國代表也要實現女男均等，目前女性占47%，希望今年4月可實現目標。另外，絕大多數由男性擔任的聯合國各種特別代表及調停特使，也是下一個目標。預計2028年，實現聯合國全體系女男均等目標。

台灣產官學界參與聯合國婦女地位委員會行之多年，尤其在台灣非聯合國會員國情況下，近年來，愈來愈多民間婦女團體、年輕女性領袖及學者參與，成效不錯。

今年代表團仍由幾位老幹部，包括張玨、嚴祥鸞、王麗容等多位教授領軍，加上民進黨立委林靜儀、台北市政府代表等，還有10餘個婦女團體共同參與，成員逾40人。

駐紐約台北經文處配合聯合國主題，15日（本地時間）舉行「偏鄉婦女賦權良好範例」國際研討會，將提出台灣的做法。（編輯：陳俊碩）1070314