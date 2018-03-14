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中央社

雙北推定期票吃到飽 基市：跟進有困難

中央社2018/03/14 11:49
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）台北市、新北市日前宣布推出交通定期票吃到飽。基隆市政府今天表示，由於基隆財政稅收遠不及雙北，比照辦理會有困難。

台北市、新北市12日宣布推出交通定期票，只要新台幣1280元，30日內可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費。

基隆市政府交通旅遊處發布新聞稿指出，雙北市公共運輸定期票雖未涵蓋基隆、桃園及宜蘭等相鄰縣市，也不包括機場捷運，但非雙北市民在雙北市區內捷運站仍可購買定期票享相同搭乘優惠，市府將持續關注這項福利措施成效。

交通旅遊處指出，台北市和新北市政府每年須分攤定期票補貼將高達新台幣9億4000萬元，根據統計，基隆市每天搭乘國道客運及跨縣市公路客運約有9萬5000人次，由於基隆市並非直轄市，財政稅收遠不及雙北，以目前的財政狀況，如要比照辦理會有困難。

此外，交通旅遊處表示，雙北市定期票推出前並未邀請桃園、宜蘭及基隆等鄰近縣市參與或討論，所以定期票不包含桃園機場捷運或往返雙北、桃園、宜蘭及基隆以里程收費的客運路線。

交通旅遊處也說，基隆市民通勤主要搭乘台鐵、國道客運及公路客運，目前已有台鐵定期票及電子回數票等優惠，市府將優先發展快捷公車，提供市民更完善、便利的公共運輸服務。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070314

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