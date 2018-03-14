明明未參與交易 華為如何打碎了博通併高通的美夢？

華為在過去 30 年，由一家電子產品經銷商，發展為全球領先的電信公司，在電信設備、手機、雲端及網路安全的產品，均名列前茅，2017 年銷售額達 6000 億元人民幣，足足是博通與高通合計營收的兩倍。

川普的決定來自美國外國投資委員會 (CFIUS) 的建議，CFIUS 指出，博通收購之後，將減弱高通的研發，使美國在 5G 的領先地位讓給華為。

美國總統川普以國家安全為由，叫停博通 (Broadcom) (AVGO-US) 對高通 (Qualcomm)(QCOM-US) 的敵意收購。有趣的是，川普禁止這項交易的理由，卻指向第 3 家公司－中國的華為。

2、華為在這筆交易扮演了什麼角色？

並沒有直接的作用，也未參與任何談判。但隨著交易的潛在影響力，而被美國官方提出。

3、那麼，美國為何要擔心華為？

CFIUS 擔心，博通收購高通後將削減研發投入，無形中增強華為的實力。此外，CFIUS 還擔憂博通和華為之間的關係。基於安全理由，在 2012 年，美國眾議院情報委員會還將華為及中興都列為黑名單。

4、博通和華為之間有什麼關係？

華為在網通產品中採用博通的晶片，和高通也有合作關係。兩家公司在 2 月 21 日稱，它們技術測試，可提供更快的 5G 服務。在華為影響力擴大後，無線電信營運商有可能會因為需要尖端電信設備，而被迫轉向華為，這對美國政府來說是不可接受的。

5、這會對中國公司產生更廣泛影響嗎？

禁止博通併購高通，可視為一個最新的跡象，川普會強硬保護美國的技術，各個高科技公司會因此受到嚴格的審查。美國政府對華為尤其密切看管，認為它在為中國政府的利益服務，特別是他們已向歐洲、非洲及中東銷售愈來愈多的關鍵電信基礎建設。

6、華為與北京的關係究竟如何？

華為由前任解放軍工程師任正非於 1987 年創立，一直與政府關係良好，而中美政府都一樣，在重要的通信上避免使用外國技術。美國智庫 2012 年報告中，認為華為未能正確解釋他們與共產黨的關係，華為則是一再否認相關指控。

7、特朗普的舉動能為美國帶來 5G 技術領先優勢嗎？

並不一定。從 2009 年起，華為和中興對 5G 技術投入了數十億美元。在國際和國內專利方面，華為是專利數量最多的中國公司之一，涵蓋數據傳輸到網路安全等全面技術，同時計畫在 2020 年，將 5G 技術商業化。華為還在設計自己的晶片，試圖挑戰高通的晶片龍頭地位。

8、長期展望如何？

中國期待超英趕美，目標是引導下一代 5G 的標準。中國國家信息技術部長，上周在接受中央電視台採訪時甚至表示，中國已經在為 6G 技術的發展做準備。