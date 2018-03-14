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中央社

法媒分析 區域憂慮習近平延任新霸權誕生

中央社2018/03/14 11:51
中央社 兩岸 / NOWnews
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習近平延任專題（中央社記者曾依璇巴黎13日專電）中國全國人民代表大會日前通過憲法修正案，廢除國家主席任期限制，替中國國家主席習近平持續執政鋪路。法國費加洛報分析，習近平獨掌權力，鄰國擔心中國會成為新霸權。

費加洛報（Le Figaro）文中引述譚普大學東京校區教授金斯頓（Jeff Kingston）的評論表示：「面對中國，從新德里、經坎培拉到東京，連成一道憂慮的弧線。」

在東京的政策研究大學院大學（GRIPS）任教的道下德成則認為：「習近平的極大權力是把雙面刃，可能讓他走向節制，因為他會比較不需要利用民族主義來鞏固國內權力；但也可能促使他變本加厲。」

報導表示，這次修憲打開了中國國家主席無限執政的大門，喚起帝國時代的記憶，當時鄰近國家還須向中國進貢。

文中提到，前中國領導人胡錦濤的「和平崛起」概念已終結，習近平自2013年掌權以來，就在國際上表現得更具攻擊性。

舉例來說，中國在南海建造7個人工島，配有先進裝備，再度展現對這片爭議海域的意圖；對每艘出現在這片海域的美國海軍軍艦或其他外國巡邏艦艇，中共海軍如影隨形。

文章表示，已故中國核心政治人物鄧小平曾希望正在興起的中國要低調、要等待時機，現在，這個時機對習近平來說似乎已經來臨，他比過去的中國領導人更積極在國際上活動，尤其是在歐亞大陸。

習近平最重要的計畫之一就是「一帶一路」。文章引述法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）的看法表示，中國不尊重國際競爭規則，反而想向鄰國輸出自己的模式。

報導還引用金斯頓的意見說，南亞被分裂、弱化，愈來愈依賴中國；馬來西亞或泰國向中國開放關鍵的鐵路市場；柬埔寨和寮國過於貧窮，無法抗拒中國；越南與中國大唱反調，但在東南亞國家協會（ASEAN）中孤掌難鳴；菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）則與中國親近。

報導分析，美國總統川普（Donald Trump）政府的政策一團亂，以及美國保護主義讓南韓等盟國憂慮的現象，也對中國有利；例如，川普初上任就宣布退出跨太平洋夥伴協定（TPP），這本是美國牽制中國影響力的工具之一，金斯頓認為，川普的決定，對區域各國來說，等於美國的撤離。

在此情況下，有些國家只好轉而考慮中國力挺的區域全面經濟夥伴協定（RCEP），順從於一個在習近平陰影下的亞太地區。

文章最後表示，中國擁有龐大市場，目前以貿易為最佳武器，但同時，中國在軍事預算上的大幅成長也令人憂心。金斯頓認為，「中國寄望透過經濟力量贏得在政治上的影響力，但在袖裡藏有軍事鬼牌。」

還有些區域戰略分析學者指出，即使現在美國海軍在科技上還保有長足領先，未來某天也必遭動搖，可能20年內就會出現地緣政治上的巨變。（編輯：尹俊傑）1070314

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