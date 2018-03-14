震南鐵線環評上訴遭駁回 高市：尊重

地球公民基金會、高雄市路竹區環保促進協會等環保團體發布新聞稿表示，新園農場震南鐵線開發環評案，經過漫長3年的纏訟，我們確定贏了。最高行政法院撤銷震南環評確定，高雄市政府應立即命震南公司停工，重啟環評審查。

位於高雄市路竹區與阿蓮區交界的新園農場內台糖土地，2014年規劃興建的震南鐵線廠通過環評，隨後取得開發許可，引發附近農民與環團疑慮，組自救會抗議震南鐵線廠的酸洗製程將排放含有重金屬的廢水污染農田與養殖漁業，提出行政訴訟。

（中央社記者陳朝福高雄14日電）最高行政法院駁回震南鐵線環評上訴案。高雄市政府今天表示遺憾，但仍尊重司法判決；高雄市環保局將依法院判決意旨，辦理後續環評程序。

地球公民基金會、高雄市路竹區環保促進協會指出，震南公司預計於新園農場上興建的酸洗工廠，所產生的廢水中含有重金屬、高濃度氯鹽，影響路竹農業灌溉用水及二仁溪下游湖內茄萣的養殖用水，工廠排放的酸霧也恐影響當地農作物的生長。

高雄市環保局說，於12日收到最高行政法院駁回震南鐵線環評上訴案，市府深表遺憾但仍尊重司法判決。

最高行政法院對震南鐵線環評案維持一審原判的結論，認為高雄市政府是以有條件通過本案環評審查，並以要求震南公司「於營運後廢水回收率須達90%」的條件附款，「違法」取代依環評法第8條對環境有重大影響之虞的判斷為由，做出震南鐵線環評案原處分審查結論撤銷的決定。

高雄市環保局說，震南鐵線環評案歷經2年行政爭訟，針對高雄高等行政法院所指這開發案廢污水處理回收率可否達90%、處理後的廢水對環境有無重大影響、是否符合放流水標準、進入二仁溪前含氯鹽的水是否會直接滲入至農田等爭點，市府都逐一說明與釐清。

不過，最高法院認仍有予震南公司及高雄市政府「查證」及「審查」義務，應由高雄市政府所屬環評委員會重為審查。

環保局表示，依最高行政法院判決意旨，震南鐵線環評案回到「審查狀態」。將要求震南公司於收到判決書後規劃停工，依法院判決理由增修環評說明書後，再送市府環評大會重為審查。（編輯：梁君棣）1070314