分析師：若金價維持在1285美元上方 下周是買入良

盛寶銀行分析師說，若歷史可殷鑑，只要金價維持在每盎司 1285 美元上方，那麼下周可能是黃金投資者買入黃金的良機。

周二 (13) 日，美元走軟加上川普總統開除國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson)，觸發黃金避險需求，4 月黃金上漲 6.30 美元或 0.5%，收每盎司 1327.10 美元，稍早盤中低點曾達 1313.80 美元。現貨黃金則來到 1326 美元，上漲 0.24%。

現貨黃金走勢

盛寶銀行 (Saxo Bank) 大宗商品策略主管 Ole Hansen 週二在一份報告中指出，在本輪週期迄今為止所見的 5 次升息，都導致了同樣的行為，即「在決議聲明之前黃金遭受賣盤，而一旦聲明出爐，金價就會強勁反彈」。