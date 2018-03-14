羅智先：郭台銘是我的偶像

（中央社記者韓婷婷台北14日電）統一集團董事長羅智先今天表示，鴻海是很值得投資的企業，自己跟阿土伯一樣也是鴻海的股東；他並說，「我是郭董的忠實粉絲，郭台銘是我的偶像」。

郭台銘夫婦與羅智先夫婦今天上午一起為各自旗下的「永齡健康基金會」與「千禧之愛健康基金會」站台，兩基金會首度合作，宣布H2U健康ATM進駐百家7-ELEVEN共推智能存健康、精準做預防。

羅智先致詞時表示，「我是郭董的忠實粉絲，郭台銘是我的偶像」，過去在不同行業比較沒有機會碰在一起，曾經想過有什麼機會能碰到郭董，如果當他的同業絕對不敢，自己當鴻海的股東很久，只是不敢像阿土伯一樣到股東會現場，相信郭董能將鴻海治理很好。