NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈睽違四年　晨神重登流量女王寶座松坂先發3局　最快球速143公里跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

羅智先：郭台銘是我的偶像

中央社2018/03/14 11:58
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者韓婷婷台北14日電）統一集團董事長羅智先今天表示，鴻海是很值得投資的企業，自己跟阿土伯一樣也是鴻海的股東；他並說，「我是郭董的忠實粉絲，郭台銘是我的偶像」。

郭台銘夫婦與羅智先夫婦今天上午一起為各自旗下的「永齡健康基金會」與「千禧之愛健康基金會」站台，兩基金會首度合作，宣布H2U健康ATM進駐百家7-ELEVEN共推智能存健康、精準做預防。

羅智先致詞時表示，「我是郭董的忠實粉絲，郭台銘是我的偶像」，過去在不同行業比較沒有機會碰在一起，曾經想過有什麼機會能碰到郭董，如果當他的同業絕對不敢，自己當鴻海的股東很久，只是不敢像阿土伯一樣到股東會現場，相信郭董能將鴻海治理很好。

羅智先強調，鴻海是很值得投資的企業，做的很多事情是與未來生活很多相關連，自己未來會持續增加鴻海持股。

今天是3月14日白色情人節，郭台銘與羅智先不約而同均穿著白色上衣外，也穿白色球鞋，郭台銘指自己鞋子是為了今天白色情人節買的；羅智先則透露，自己的鞋子是傳統情人節2月14日買的，「雖然與郭董在不同行業，但對某些美好的事物選擇是雷同的，包括鞋子、老婆。」

講到健康管理，郭台銘說，「自己相當重視健康」，多運動，多走路爬樓梯是自己每天要做的，每天走1萬步，只要有樓梯就一定選擇樓梯。羅智先則說，自己主要運動是走路，「好吃好睡，隨時能吃隨時能睡」，是自己對身體健康的重要指標，未來會更加強走路部分。（編輯：郭萍英\林孟汝）1070314

震南鐵線環評上訴遭駁回 高...台灣中部空污成因 環署推煙...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan