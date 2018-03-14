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國泰產險攜手LINE 首創9項車險線上保單變更

鉅亨網2018/03/14 12:10
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LINE 積極搶攻金融商機，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰產險今 (14) 日發布，該公司與 LINE 攜手推出的「車險自助服務平台」服務，將新增業界首創的「線上保單變更服務」，透過 LINE 的即時性及智能化服務，車主只要滑手機，就能在「車險自助服務平台」輕鬆完成 9 項車險變更申請，不受時間地點限制，同時還可查詢申辦進度與紀錄。

LINE 在台灣月活躍用戶數已達 1900 萬，3 月初甫延攬台灣新興支付重大推手、中信金前研發長劉奕成出任 LINE BIZ PLUS 北亞金融董事總經理，宣示 LINE 進軍金融業，當時，劉奕成就表示，LINE 希望和金融機構合作推出創新金融服務，如保險、小額彈性理財等。

其實，國泰產險自 2017 年 12 月就開始與 LINE 攜手推出「車險自助服務平台」，獲得廣大用戶好評，繼理賠事故通知及保單整合查詢服務後，國泰產險今天進一步宣布，現在更推出業界首創的線上保單變更、理賠進度追蹤及線上續保服務，即日起加入國泰產險 LINE 官方帳號，就可得到專屬智能車險管家貼心服務。

國泰產險舉例，車主因驗車急需強制保險證，卻一時找不到需要補發；或因搬家、換手機號碼需變更聯絡人資訊。現在，不用填寫紙本申請書送件，保戶在「車險自助服務平台」動動手指，即可輕鬆完成 9 項車險變更申請，不受時間地點的限制並能查詢申辦進度與紀錄。

這 9 項車險變更包含變更地址、連絡電話、電子郵件、婚姻、姓名、引擎號碼；重領牌而變更車號、發照年月；補發強制車險保險證等９項。
    
「車險自助服務平台」也擴大理賠服務範圍，國泰產險表示，過去保戶只能在上班時間打電話詢問理賠人員賠案狀況，平台上線後保戶登入即可查詢最新理賠進度。現在，「車險自助服務平台」再升級，新增 LINE 訊息推播功能，主動告知保戶賠案處理結果及下一步，收到訊息後若想了解詳細資訊，只要點選連結，即可查看完整的賠案處理歷程，還能看到理賠匯款的相關紀錄。

國泰產險進一步指出，不想每年車險續約只能被動等續保通知單來嗎？如果忘記續保，還會有保障空窗期的風險，「車險自助服務平台」主動在續約前 20 天推播訊息提醒，保戶可線上查詢續保單內容、直接線上刷卡或透過銀行帳號扣款，並回傳相關文件至保險公司，彈指間就完成續保程序。

國泰產險數位發展部協理俞嘉豪表示，透過 LINE 的即時性及智能化服務，更能保障車險保戶及用車人權益，省時省力又節能。

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