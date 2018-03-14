台灣中部空污成因 環署推煙流追蹤釐清

有鑒於台灣地區空污來源複雜，行政院環境保護署藉由台德合作研究計畫機會，使用國內廠商經緯航太公司的無人機搭載採樣設備，於中部地區建置煙流追蹤技術，盼能進一步釐清中部地區空氣污染成因。

中央研究院環境變遷研究中心與德國科研團隊合作執行研究計畫，今天起至4月5日將實地調查台灣地區、東海、南海上空多種空氣污染物的物理化學性質、深入了解台灣周邊區域空氣污染實測數據，完成過去台灣科學界無法執行的高空探測工作。

（中央社記者吳欣紜台北14日電）國內空污來源到底為何？環保署將在中部地區執行污染源煙流追蹤示範實驗，盼能釐清中部空污成因、對症下藥改善空氣品質。

環保署今天舉辦記者會宣布此計畫，中研院環境變遷中心副主任周崇光會中指出，12台無人飛機將在12個採樣點同步升空到不同高度，針對空氣污染做切片分析，研究計畫能讓大家更清楚中部地區空氣污染產生的煙流是什麼結構、造成空氣品質惡化。

環保署長李應元表示，台中地區空污問題一直是環保署所想要探討的，空氣污染大家都不滿意，希望透過科學研究找出問題原因，提出解決對策，在中部完成調查後，希望未來也能到高雄做相關研究調查。

台中市長林佳龍今天特別出席記者會，他表示，不分黨派、族群，大家都希望有好空氣，環保署用科學化方式診斷空污，能帶領全民解決空污問題。

林佳龍指出，許多民眾都很疑惑台灣空污來源是境內還是境外，雖然環保署數據顯示3成來自境外，但這必須有科學證據，研究計畫可以對症下藥。

環保署表示，「煙流追蹤」是釐清污染責任的基本方法，透過精密分析追蹤劑在環境中的流佈，可以了解特定污染源排出的污染物是否對特定地區的空氣品質造成衝擊，未來將持續與國內外學術單位進行合作，利用各項科學數據作為政策擬定參考。（編輯：李亨山）1070314