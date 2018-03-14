低溫多晶矽面板省電 筆電可連用24小時

（中央社記者潘智義台北14日電）研調機構IHS報告指出，低溫多晶矽（LTPS）面板將是未來解決電池問題的最佳方案之一，面板廠將繼續降低LTPS功耗，可持續使用24小時筆電可望在2020年或2021年發表。

IHS表示，用於手機的LTPS面板產能過剩，除在LTPS產品擁有超過5年經驗的友達、日本顯示器公司（JDI）外，中國大陸面板廠天馬也加入筆記型電腦LTPS面板市場。面板廠將持續研發改進LTPS筆電面板。

IHS認為，電動汽車的掘起導致2017年電池短缺，當2020年德國與英國、2025年中國大陸電動汽車出現明顯增長時，電池短缺可能會更嚴重，連帶影響筆電的電池供貨。