低溫多晶矽面板省電 筆電可連用24小時

（中央社記者潘智義台北14日電）研調機構IHS報告指出，低溫多晶矽（LTPS）面板將是未來解決電池問題的最佳方案之一，面板廠將繼續降低LTPS功耗，可持續使用24小時筆電可望在2020年或2021年發表。
IHS表示，用於手機的LTPS面板產能過剩，除在LTPS產品擁有超過5年經驗的友達、日本顯示器公司（JDI）外，中國大陸面板廠天馬也加入筆記型電腦LTPS面板市場。面板廠將持續研發改進LTPS筆電面板。
IHS認為，電動汽車的掘起導致2017年電池短缺，當2020年德國與英國、2025年中國大陸電動汽車出現明顯增長時，電池短缺可能會更嚴重，連帶影響筆電的電池供貨。
IHS說，個人電腦（PC）品牌商正在為新款筆記型電腦尋找下一代顯示器，在判斷顯示技術時會考慮幾個因素，例如分辨率、每吋像素（PPI）以及供貨能力。
IHS分析，在薄膜電晶體液晶顯示器（TFT LCD）技術中，氧化物技術（Oxide）在筆電面板應用正在興起，但氧化物筆電面板產能有限，加上持續擴充的高分辨率氧化物筆電面板需求，以及蘋果的iPad平板電腦採用氧化物面板，都使氧化物面板供給趨緊。
因此，夏普8代線的氧化物面板產能利用率在2017下半年達到歷史新高，不僅每月生產3萬片氧化物面板供應資訊電子產品，還生產2萬片電視面板。（編輯：郭萍英）1070314