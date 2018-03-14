龍崎反對設掩埋場 工業局：持續溝通

（中央社記者蔡怡杼台北14日電）南區事業廢棄物綜合處理中心擬落腳台南龍崎，引發當地抗爭，經濟部工業局表示，龍崎廠是由工業區土地轉為特殊性廢棄物掩埋場，且使用後會進行復育，經濟部會持續與當地溝通。

反歐欣事業廢棄物掩埋場自救會聯盟今天到經濟部工業局，要求撤銷「南區（龍崎廠）事業廢棄物綜合處理中心」 開發案的展延許可。

反歐欣事業廢棄物掩埋場自救會聯盟強調，南區事業廢棄物綜合處理中心落腳於具泥岩地形的龍崎鄉，是選址錯誤。高雄田寮的「月世界」是台灣最知名的泥岩地形之一。

經濟部工業局副局長游振偉強調，經濟部可以理解龍崎鄉親對家園特殊泥岩地形的保育，並發展當地觀光，但從產業發展的角度來看，台灣不能沒有特殊廢棄物處理中心，至於要如何兼顧產業與環保，工業局會持續與當地民眾溝通。