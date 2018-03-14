肺結核高風險群 洗腎糖尿病友免費篩檢

（中央社記者黃旭昇新北14日電）結核病是國人感染率最高的法定傳染病，新北市府衛生局調查發現，洗腎病人發病率為一般民眾的23倍，糖尿病友也將近5倍，呼籲病友可前往衛生所免費篩檢，發病前預防性投藥。

疾病管制署結核病防治專家委員、台大醫院內科醫師樹金忠，今天在記者會表示，結核病患者只是冰山一角，潛伏結核感染者才是水面下真正的大冰山，若不採取預防措施，永遠都無法完全根治所有的結核病患。

他說，結核病一旦發病不但危害自身健康，也會連累家人，造成其他公共衛生的威脅；政府與醫療機構雖然朝感染結核病全年零發生率的目標邁進，但不可能一次到位，注重高危險族群的潛伏結核感染預防性治療，才能有效降低結核病。