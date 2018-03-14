顏大和扮推手 法醫所DNA儲存室揭牌

（中央社記者蕭博文台北14日電）法醫研究所今天舉辦DNA儲存室啟用典禮，幕後推手檢察總長顏大和說，呂介閔被控殺人因DNA鑑驗獲判無罪，讓他深感DNA保存的重要性，很開心退休前看到儲存室啟用。

男子呂介閔被控犯下民國89年的台北市內湖公園郭姓女子裸屍命案，入獄服刑4年後，因檢察官發現死者胸上唾液與呂男DNA不符，104年獲再審改判無罪。

顏大和今天說，當年呂介閔在獄中寫信以DNA鑑驗有疑請求非常上訴，因不符非常上訴要件駁回，但他仍指揮台灣高檢署調查，由時任台高檢檢察官、現任基隆地檢署檢察長陳宏達偵辦，以最新DNA鑑驗技術推翻原判決。