深澳電廠環差案今闖關 藍反對綠尊重

中國國民黨立法院黨團總召林德福上午召開記者會表示，民進黨無力解決空污問題，現在又要擴建燃煤發電廠，國民黨團全力反對，也希望北北基的民眾都站出來反對，不能讓空污再來危害大家的健康。

國民黨團書記長李彥秀說，提醒民進黨不要中南部空污問題沒解決，又在北部持續放火，小心引火自焚；今天的環評會議，希望環保署能站在一定的高度，來維護台灣的空氣品質。

與會的國民黨立委王惠美說，「減煤」是全球的趨勢，甚至有國家都訂出了減煤的時程，台灣卻是不斷的想要來建造燃煤電廠，這跟時代潮流相違背，希望政府能夠深思。

國民黨立委江啟臣表示，台灣若是違背「無煤」這個世界潮流，犧牲不只是國際形象，最慘的就是人民的健康；若深澳電廠通過環評，第一個要下台是環保署長李應元、第二個要下台的則是照顧人民健康的衛生福利部長陳時中，因為這兩位部長沒替人民的健康與環境把關。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，政府不是要製造空污，是要穩定的供電，同時也會全力的解決空污問題，國民黨團不要模糊焦點，要面對問題的核心，大家一項一項的解決；至於今天的環評大會，會尊重最後的結果。（編輯：溫貴香）1070314