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深澳電廠環差案今闖關 藍反對綠尊重

中央社2018/03/14 12:15
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者劉冠廷台北14日電）深澳燃煤電廠環差案今天闖關環評大會，中國國民黨立法院黨團總召林德福表示全力反對；民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純說，會尊重最後結果。

行政院環境保護署1月底審查深澳燃煤電廠更新擴建計畫環境影響差異分析報告，歷經3個多小時討論，做出「建議後審核修正通過」及「建議重新辦理環境影響評估」兩案併陳送環評大會做決議，環差案今天闖關環評大會，環評委員將做出最後結論。

中國國民黨立法院黨團總召林德福上午召開記者會表示，民進黨無力解決空污問題，現在又要擴建燃煤發電廠，國民黨團全力反對，也希望北北基的民眾都站出來反對，不能讓空污再來危害大家的健康。

國民黨團書記長李彥秀說，提醒民進黨不要中南部空污問題沒解決，又在北部持續放火，小心引火自焚；今天的環評會議，希望環保署能站在一定的高度，來維護台灣的空氣品質。

與會的國民黨立委王惠美說，「減煤」是全球的趨勢，甚至有國家都訂出了減煤的時程，台灣卻是不斷的想要來建造燃煤電廠，這跟時代潮流相違背，希望政府能夠深思。

國民黨立委江啟臣表示，台灣若是違背「無煤」這個世界潮流，犧牲不只是國際形象，最慘的就是人民的健康；若深澳電廠通過環評，第一個要下台是環保署長李應元、第二個要下台的則是照顧人民健康的衛生福利部長陳時中，因為這兩位部長沒替人民的健康與環境把關。

民主進步黨立法院黨團幹事長何欣純向中央社記者表示，政府不是要製造空污，是要穩定的供電，同時也會全力的解決空污問題，國民黨團不要模糊焦點，要面對問題的核心，大家一項一項的解決；至於今天的環評大會，會尊重最後的結果。（編輯：溫貴香）1070314

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