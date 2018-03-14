燿華接單順 法人估首季營收將達去年Q3旺季水準

燿華今年 1 月營收達 18.3 億元，年增 59.92%，2 月受限工作天數，單月營收僅 11.19 億元；累計前 2 月營收已達 29.5 億元，年增 22.47%；法人推估，燿華 3 月營收將達 15 億元水準，可望推升該公司今年第 1 季營收達 44 億元，除呈現 18% 年增幅之外，且已達到去年第 3 季旺季營收水準。

PCB 廠燿華 (2367-TW) 在去年下半年完成第一階段產能擴充後，今年首季發揮高度效益，法人估燿華今年首季營收將達 44 億元，也等於是去年第 3 季旺季時候的業績水準，其中汽車雷達板、軟硬結合板等出貨都明顯回溫。

燿華今年第 1 季的接單，除美系客戶電池板需求較弱外，汽車雷達板、軟硬結合板等接單與出貨都明顯回溫，推升首季營收淡季不淡，今年業績呈現穩定向上走勢。

燿華主管說，今年燿華營收表現，將不會出現如 2017 年的上、下半年營收 42% 比 58% 如此大的不平均分布。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在軟硬結合板設備改善，下半年已明顯發揮效益，預估今年將再持續增加 15-20% 產能。