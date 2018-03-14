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新北將洗腎、糖尿病友納入肺結核免費篩檢

記者蔡琇惠／新北報導2018/03/14 12:33
▲新北市衛生局呼籲「潛伏結核感染者」接受預防性治療，可降低日後9成發病風險。（圖／新北市衛生局提供）
▲新北市衛生局呼籲「潛伏結核感染者」接受預防性治療，可降低日後9成發病風險。（圖／新北市衛生局提供）

結核病是國人感染率最高的法定傳染病，尤其洗腎及糖尿病友更是高危險族群，新北市衛生局今年特別針對洗腎及糖尿病友，推出結核病免費篩檢服務，只要持健保卡及相關證件就可到衛生所免費檢驗。

新北市衛生局106年調查發現，新北市10,014名洗腎病人有89人是結核病確診個案，發病機率0.89%，是一般民眾的23.2倍；另外，17萬5,899名糖尿病友中，有291人確診個案，發病機率0.16%，是一般民眾的4.8倍，顯示慢性病人較一般民眾有更高的發病風險。

新北市持續追蹤105年間1,085名潛伏結核感染者，有884人接受治療，其中有2人發病，發病機率為0.23%；而未接受治療的201人中，已有9人發病，發病機率為4.48%，顯示未及早接受預防性投藥治療的發病機率是接受治療的20倍。

新北市衛生局許朝程表示，結核病最新診斷工具「丙型干擾素釋放抽血試驗Interferon-Gamma Release Assay，IGRA」快速且具有高度專一性及敏感度，再搭配新型預防性治療藥物「速克伏」，則讓服藥時程從9個月吃270次藥減少到3個月12次，可提供更多的保護力，也可避免發病傳播給他人。

衛生局呼籲洗腎患者以及年齡在45歲以上糖化血色素大於9.0%的糖尿病友，可持健保卡及相關證件(洗腎患者持重大傷病卡)到衛生所免費檢驗，在發病前預防性投藥，降低發病風險。

關鍵字肺結核洗腎糖尿病
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