新北將洗腎、糖尿病友納入肺結核免費篩檢

結核病是國人感染率最高的法定傳染病，尤其洗腎及糖尿病友更是高危險族群，新北市衛生局今年特別針對洗腎及糖尿病友，推出結核病免費篩檢服務，只要持健保卡及相關證件就可到衛生所免費檢驗。

新北市衛生局106年調查發現，新北市10,014名洗腎病人有89人是結核病確診個案，發病機率0.89%，是一般民眾的23.2倍；另外，17萬5,899名糖尿病友中，有291人確診個案，發病機率0.16%，是一般民眾的4.8倍，顯示慢性病人較一般民眾有更高的發病風險。

新北市持續追蹤105年間1,085名潛伏結核感染者，有884人接受治療，其中有2人發病，發病機率為0.23%；而未接受治療的201人中，已有9人發病，發病機率為4.48%，顯示未及早接受預防性投藥治療的發病機率是接受治療的20倍。