喬丹商標侵權案逆轉 山寨反告本尊

（中央社台北14日電）美國運動用品巨擘耐吉公司（Nike）與中國喬丹體育的侵權糾紛又有新發展，近年因侵權遭耐吉告上法院的中國喬丹，最近反告耐吉侵害商標權。有大陸網民用「賊喊捉賊」形容中國喬丹。

北京商報披露，喬丹體育股份有限公司（喬丹體育）提告耐克（耐吉）中國侵害商標權及不正當競爭糾紛一案，8日在晉江法院智慧財產權庭公開開庭，但未當場宣判。

報導說，被告擅自將原告享有註冊商標專用權並具很高市場知名度和識別度的「喬丹」標誌用於推廣銷售其運動鞋商品的廣告（競價排名）中，侵害了原告的註冊商標專用權，要求被告停止侵權，公開賠禮道歉，賠償原告損失及合理支出人民幣30萬元（約新台幣140萬元）。