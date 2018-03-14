豬價暴跌 陸養豬大王財富月減500億元

（中央社台北14日電）春節過後，中國大陸豬價狂跌，養豬戶含淚賠售。中國養豬大王、牧原食品股份有限公司董事長秦英林夫婦的財富一個多月來最多縮水近500億元。
陸媒證券時報報導，2016年6月前後，大陸鮮豬肉零售均價曾達到每公斤人民幣27元（約新台幣124元）的天價，養豬戶每賣出一頭豬的平均利潤超過千元。但是目前生豬出欄均價只剩一公斤人民幣11元。
搜豬網首席分析師馮勇輝稱，這個價格已是近4年新低，養豬業每賣出一頭豬，平均就要虧損100元左右。而且豬價下滑的同時，飼料價格卻上漲，進一步壓縮養豬戶的利潤空間。
報導指出，大陸養豬龍頭企業牧原公司在春節前後的豬價大跌中，市值也大幅縮水。13日，牧原總市值為583億元，相對於1月23日公司股價最高點的62.88元，這波豬價下跌已使公司股價每股下跌12.52元。
3月6日，牧原更爆出每股42.3元的近期低價，較高點跌幅超過32%，總市值縮水238億元。
公開訊息顯示，牧原股份董事長秦英林夫婦合計持有公司65.05%股份，隨著股價上漲，兩人身價飆升，2017年奪回河南省首富寶座。
但這波從最高點跌到最低點，短短一個多月，他們的財富一度縮水近新台幣500億元。截至昨天收盤為437億元。
2017年，牧原公司全年銷售生豬量已激增至723.74萬頭，今年還計劃出欄生豬量1100萬至1300萬頭。不但是大陸的養豬龍頭，養豬規模更居亞洲第一。
大陸豬價暴跌主因除了春節過後碰到需求淡季，主要是進入「豬周期」的低點。
北京青年報報導，中國全國政協委員、新希望集團董事長劉永好9日指出，豬肉價格前兩年很高，農戶覺得市場行情好，就大量購進種豬，經過一段時間，市場上豬肉供應多起來了，造成價格下跌。這樣的「豬周期」大概3到5年就有一次。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1070314