豬價暴跌 陸養豬大王財富月減500億元

（中央社台北14日電）春節過後，中國大陸豬價狂跌，養豬戶含淚賠售。中國養豬大王、牧原食品股份有限公司董事長秦英林夫婦的財富一個多月來最多縮水近500億元。

陸媒證券時報報導，2016年6月前後，大陸鮮豬肉零售均價曾達到每公斤人民幣27元（約新台幣124元）的天價，養豬戶每賣出一頭豬的平均利潤超過千元。但是目前生豬出欄均價只剩一公斤人民幣11元。

搜豬網首席分析師馮勇輝稱，這個價格已是近4年新低，養豬業每賣出一頭豬，平均就要虧損100元左右。而且豬價下滑的同時，飼料價格卻上漲，進一步壓縮養豬戶的利潤空間。