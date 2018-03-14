郭台銘減重有撇步 日走萬步月減3公斤

（中央社記者鍾榮峰台北14日電）鴻海集團總裁郭台銘表示，他這一個多月減重3公斤，每天走路1萬步，他呼籲國人多運動、多走路，建立自己的健康大數據，健保負擔才不會這麼重。

郭台銘創辦的永齡健康基金會今天上午與統一企業旗下千禧之愛健康基金會攜手舉辦公益活動，共同推動智能存健康、精準做預防。

郭台銘除了以行動大力支持這次合作外，郭台銘夫人曾馨瑩也擔任這次公益活動的健康大使。統一集團董事長羅智先、促成兩大集團合作的關鍵人物台灣大學食品科技研究所名譽教授孫璐西等貴賓出席。

郭台銘說，雙方合作考量統一在台灣是誠信企業，民眾從小到大跟著統一長大，伴隨日常生活，統一對食安議題也很關注。他指出，在7-ELEVEN打造健康小站，可以深入國人生活，量血壓體重不一定要到醫院診所，健康小站就是家庭的一分子。