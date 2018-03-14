春假返鄉原民列車 22日開放登記

（中央社記者蘇龍麒台北14日電）民進黨立委陳瑩今天表示，4月3日至9日的春假期間的原民列車，3月22日將開始登記，將有23車次、2150個座位，請原住民族人能夠多加利用。

陳瑩上午發布新聞稿指出，不論選前、選後，她都積極關心原住民返鄉交通問題，就任立委後更不忘選前對族人的承諾，自2016年開始推動原民列車至今，頗受族人好評，也從試辦階段進入每年常態化的固定政策，今年2018原住民春假返鄉列車將在3月22日開始登記。

新聞稿表示，原民列車自2016年7至8月開始試辦，推動期間多次與原民會、交通部、審計部、主計總處及地方政府開會研議討論，原民列車推動至今，陳瑩每次都會檢討原民列車的成效，也不斷思考如何調整改進，提高族人搭車的方便性，進而提出修正與改善。