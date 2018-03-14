圖輯／郭台銘攜手羅智先　白色情人節碰巧穿情侶鞋

▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩，以及統一 集團董事長羅智先和老婆高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩，以及統一 集團董事長羅智先和老婆高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩，以及統一 集團董事長羅智先和老婆高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）
▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）