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圖輯／郭台銘攜手羅智先　白色情人節碰巧穿情侶鞋

圖輯／記者葉政勳2018/03/14 12:41

  • ▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲統一 集團董事長羅智先出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩，以及統一 集團董事長羅智先和老婆高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩，以及統一 集團董事長羅智先和老婆高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘與老婆曾馨瑩，以及統一 集團董事長羅智先和老婆高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

  • ▲鴻海董事長郭台銘（左）與統一集團董事長羅智先（右）共同合作打造健康互聯網。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.03.14）

鴻海董事長郭台銘與統一集團董事長羅智先今（14）日與夫人曾馨瑩、高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會，兩大集團為了健康議題共同合作，希望能提高大家對於健康觀念中預防勝於治療的觀念，平常每天就要定期測量自己身體的數值將其記錄下來。而剛好今日是白色情人節，郭台銘和羅智先也不約而同穿了同一款的的鞋子，讓人笑稱是約好的嗎。

關鍵字鴻海郭台銘統一羅智先曾馨瑩高秀玲
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