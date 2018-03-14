圖輯／郭台銘攜手羅智先　白色情人節碰巧穿情侶鞋

鴻海董事長郭台銘與統一集團董事長羅智先今（14）日與夫人曾馨瑩、高秀玲一同出席永齡健康基金會與千禧之愛公益發表會，兩大集團為了健康議題共同合作，希望能提高大家對於健康觀念中預防勝於治療的觀念，平常每天就要定期測量自己身體的數值將其記錄下來。而剛好今日是白色情人節，郭台銘和羅智先也不約而同穿了同一款的的鞋子，讓人笑稱是約好的嗎。