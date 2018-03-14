足協理監事選舉爆爭議　國際足總也關注

中華民國足協改選引發爭議，足協12日由祕書長陳威任，指控副理事長龔元高寫給國際足總（FIFA）的連署信，信中涉嫌偽造簽名，並已經決定提告，而龔元高也準備提告，這起足協內亂事件再度搬上國際，因發國際足總關切。
足協今發出聲明稿，指出12日才接獲足總來信，並非原本龔元高指出的收信未轉發給會員一事，此外陳威任也認為立委劉世芳指出抗議足協不合理杯葛邱義仁參選理事長，提出嚴正抗議。
以下為足協聲明稿：
本會自107年2月10日第十一屆第六次例行會員大會，通過於3月17日辦理第十二屆理監事選舉以來，秉持著遵照章程、維護會員權益之原則，辦理第十二屆理監事選舉相關事宜。
本會於3月12日晚間6點51分接獲國際足總來信，建議本會暫緩第十二屆理監事選舉事宜，將由國際足總及亞足聯組成小組來台，了解各方意見後提出建議。特此澄清。
並非是高雄市足球委員會劉世芳主任委員所稱3月9日已經收到來信，我們公佈收信時間以茲證明。
本會為國際足總會員協會，理當遵照國際足總指示辦理，原定於3月17日舉行之本會第十二屆理監事選舉暫緩辦理。
各方人士對於參選資格之歧見，導致選務工作至今懸而未決，各方意見均無法明確解決此爭議。據此，為利本會順利推展會務、解除各方不同歧見，根據本會章程第十九條第一項：「會員大會為最高權力機構。」，將於3月17日舉行本會緊急會員大會，由本會會員議決「是否開放非會員代表參選」之議題，將權力回歸本會會員，遂行民主之實。