足協理監事選舉爆爭議　國際足總也關注

中華民國足協改選引發爭議，足協12日由祕書長陳威任，指控副理事長龔元高寫給國際足總（FIFA）的連署信，信中涉嫌偽造簽名，並已經決定提告，而龔元高也準備提告，這起足協內亂事件再度搬上國際，因發國際足總關切。

足協今發出聲明稿，指出12日才接獲足總來信，並非原本龔元高指出的收信未轉發給會員一事，此外陳威任也認為立委劉世芳指出抗議足協不合理杯葛邱義仁參選理事長，提出嚴正抗議。

以下為足協聲明稿：

本會自107年2月10日第十一屆第六次例行會員大會，通過於3月17日辦理第十二屆理監事選舉以來，秉持著遵照章程、維護會員權益之原則，辦理第十二屆理監事選舉相關事宜。