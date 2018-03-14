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事事求完美 專家：恐憂鬱焦慮厭食上身

中央社2018/03/14 12:44
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北14日電）年輕人追求完美，應注意心理健康。心理學專家林家興今天表示，愈來愈多研究顯示完美主義不利心理健康，且和憂鬱、焦慮及厭食等問題有顯著相關。

董氏基金會上午發布新聞稿指出，今年1月發表在「心理學公報」期刊的研究發現，Y世代（千禧世代，約指1981至2000年出生者）的年輕人處在比10年前更高的憂鬱、焦慮和自殺意念水平中。

此一研究分析4萬1641名來自美國、加拿大和英國的大學生資料，以「多維完美主義量表」3種型態的完美主義，包含自我面向（對自己抱有不切實際的期待）、社會面向（認為他人對自己有很高的期望）、其他面向（給予他人不合理的標準）進行評估。

研究發現，在3種完美主義型態得分中，較年輕的大學生都比前幾世代的學生高，平均上升幅度為自我面向10%、社會面向32%、其他面向16%；且比起過去僅5成高中畢業生想進大學，到了2008年，有80%的高中生都希望獲得大學學位。

結果顯示，近代大學生對自己和他人的期望較高，可能是導致近年來年輕人罹患精神疾病人數攀高的原因。

臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興說明，一般人往往認為自我要求、完美的個性很好，有助學業和工作。但愈來愈多心理學研究發現，不僅社會面向和其他面向的完美主義不利心理健康，自我面向也是如此，並且和憂鬱、焦慮、厭食等心理問題有顯著相關。

林家興說，台灣年輕人處在高度競爭壓力下，估計國內Y世代的完美主義傾向也高於上一代。完美主義傾向的大學生，容易自我批判及害怕失敗，長時間下會愈來愈不快樂，家長應多給予肯定並留意子女身心狀況。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，上述研究發現，Y世代年輕人在3個完美主義面向得分都高於前個世代，社會面向甚至上升32%，顯示社會環境的集體氛圍造成的壓力增高了，讓年輕人認為出人頭地就是要高標準，沒有唸好學校、沒有好工作就是失敗，加上缺乏鼓勵，無形中壓力增加。

葉雅馨建議，無論是學校或社會專業協助機構，應幫助Y世代年輕人察覺自我，進而修正調整自我對完美的標準。在教育中應多鼓勵孩子欣賞自己的優點，幫助他們看到自己所擁有的事物，找到角色定位，將有助Y世代青少年減緩焦慮及憂鬱。（編輯：卞金峰）1070314

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