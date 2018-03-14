聖露西亞大使將返國 總統盼兩國持續合作

（中央社記者呂欣憓台北14日電）聖露西亞駐台大使艾曼紐即將離台，總統蔡英文今天感謝艾曼紐促成聖露西亞高層訪問台灣，並積極推動兩國之間的經貿交流，未來期待兩國在這樣的基礎上繼續推動各項合作計畫。

蔡總統今天上午在總統府接見艾曼紐（HubertEmmanuel），總統府會後發布新聞稿指出，蔡總統致詞時表示，今天是一個不捨的日子，「我們要向艾曼紐大使閣下道別」。

蔡總統說，在艾曼紐的努力下，台灣與聖露西亞的友誼不斷深化，雖然艾曼紐將要回國，但雙方的友誼一定會永續長存。蔡總統代表台灣人民向大使表達誠摯的感謝。