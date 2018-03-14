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〈財政部立院備詢〉名模抗稅成功 6月將提所得扣除修

鉅亨網2018/03/14 12:50
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財政部長許虞哲今 (14) 日赴立法院財委會進行業務報告並備詢，針對凱渥名模不服治裝費等薪資所得不能列報成本，獲大法官 745 號釋憲認定違憲，財部遭限期在明 (2019) 年前進行調整，許虞哲表示，今年 6 月會提出修正草案，在業務取得薪資所得有必要性、重大性且雇主沒有負擔的支出等原則下准許列舉，初估稅收損失不超過 50 億元。

745 號釋憲案，緣起於一位法學教授和某名模的薪資相關成本費用憑證，不被國稅局採信而剔除，大法官認為現行所得稅法薪資所得的計算，僅允許薪資特別扣除額定額扣除，而不許薪資所得者該年度必要費用超過法定扣除額時，得以列舉或其他方式減除必要費用，不符憲法第 7 條平等權保障意旨，要求財政部明年內檢討修正所得稅法相關規定。

對此，立委曾銘宗關注財政部檢討方向，許虞哲回應，已對大法官釋憲部份進行修法研究，會在業務取得薪資所得有必要性、共通性，重大性，且雇主沒有負擔的支出等原則下才能准許列舉，初估稅收損失不會超過 50 億元。

曾銘宗進一步詢問，民眾未來若是列報薪資成本，財政部同意核實全額扣除，還是依比例定出上限，許虞哲表示，原則上給予逐一列舉的空間，但部份項目有額度限制，財政部也會參考其他國家制度進行綜合所得稅調整。

許虞哲說，除了薪資所得部分之外，其他所得稅扣除額部分，財政部也會一併提出，台灣目前面臨少子化、高齡化的問題，因此長照特別扣除額也會列入，至於扣除額度多少，都還得進一步精算，不過，財政部希望此次修法，稅損能夠低於新台幣 50 億。

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