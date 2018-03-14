〈財政部立院備詢〉名模抗稅成功 6月將提所得扣除修

財政部長許虞哲今 (14) 日赴立法院財委會進行業務報告並備詢，針對凱渥名模不服治裝費等薪資所得不能列報成本，獲大法官 745 號釋憲認定違憲，財部遭限期在明 (2019) 年前進行調整，許虞哲表示，今年 6 月會提出修正草案，在業務取得薪資所得有必要性、重大性且雇主沒有負擔的支出等原則下准許列舉，初估稅收損失不超過 50 億元。

745 號釋憲案，緣起於一位法學教授和某名模的薪資相關成本費用憑證，不被國稅局採信而剔除，大法官認為現行所得稅法薪資所得的計算，僅允許薪資特別扣除額定額扣除，而不許薪資所得者該年度必要費用超過法定扣除額時，得以列舉或其他方式減除必要費用，不符憲法第 7 條平等權保障意旨，要求財政部明年內檢討修正所得稅法相關規定。