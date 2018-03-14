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中央社

不落人後 日擬安排安倍與金正恩會談

中央社2018/03/14 12:46
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社東京14日綜合外電報導）日本媒體報導，日本正考慮尋求安排首相安倍晉三與北韓領導人金正恩舉行高峰會。與此同時，各國正積極擴大外交努力，與平壤當局進行交流。

法新社報導，在此之前，美國總統川普意外宣布與金正恩舉行會談的計畫，成為冬奧破冰後，外交關係快速進展的成果之一。

然而，截至目前，平壤和東京都未公開提出會談相關提案。

共同社昨天深夜引述不具名政府消息人士的話報導，安倍與金正恩可望舉行高峰會。消息人士說，這可能成為東京當局處理北韓問題的新方式之一。

時事通信社（Jiji Press）數小時後也做出類似報導，假如南韓和美國相繼在日本缺席的情況下與孤立的北韓舉行會談，東京當局擔心，日本會在處理北韓問題方面被拋諸在後。

日本外務省發言人告訴法新社，目前無法證實任何有關高峰會的具體計畫。

但她說：「我們會研究自己的政策，從什麼是最有效的角度去思考」，以解決北韓核子與飛彈計畫及平壤綁架日本公民等問題。

媒體報導和專家表示，日本除了擔心可能在處理北韓問題方面落後美國和南韓，也擔心日本公民遭綁架一事被忽略。

不過，在安倍與金正恩可望舉行會談之際，安倍正深陷裙帶主義醜聞愈演愈烈的風暴。安倍涉及將政府國有地賤賣給他的一名支持者，財務大臣麻生太郎則涉嫌掩蓋這筆交易。

美國在亞洲的親密盟友日本地處北韓飛彈行經路線，2017年有兩枚飛彈飛越日本領空，激怒日本，使雙方緊張情勢升溫。

上一次與北韓領導人會面的日本首相是小泉純一郎，他2004年在平壤會晤金正恩的父親金正日。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1070314

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