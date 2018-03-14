燈會無助故宮南院人次 故宮：有檢討

（中央社記者江佩凌台北14日電）多名立委今天質疑今年過年故宮南院搭上燈會人潮，和去年同期比較參觀人次竟減少；故宮博物院院長林正儀說，這部分有檢討，南院有搭配燈節辦活動，但發現民眾以參觀燈節為主。
立法院教育及文化委員會邀請國立故宮博物院報告業務概況並備質詢，多名立法委員關注故宮南院參觀人次下降等議題。
立委張廖萬堅指出，今年辦在嘉義的台灣燈會參觀人次有近千萬人，但今年故宮南院過年假期結合燈會期間的人潮，和去年比較竟還少約5000人，是否故宮南院和在地連結行銷出了問題。
立委黃國書同樣質疑，燈會期間近1000萬人參觀，卻不到15萬人進到故宮。
林正儀表示，這部分有檢討，燈會期間除了設置故宮數位展等相關活動搭配，還推出下午3時後免費入館，但一般民眾大多以參觀燈節活動為主。
故宮副院長李靜慧中場休息受訪表示，就過年期間的觀察，這次嘉義燈會號稱展區最大，因此，民眾走到故宮南院大多已精疲力盡，考量回程體力往往都過而不入，因此沒達到預期的參觀效果。
另一方面，李靜慧指出，受限燈會園區管制範圍，團客遊覽車都無法進入故宮南院，不少有意專程參觀南院的團客，原定行程都取消，導致人潮預估和實際有落差。（編輯：梁君棣）1070314