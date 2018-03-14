燈會無助故宮南院人次 故宮：有檢討

（中央社記者江佩凌台北14日電）多名立委今天質疑今年過年故宮南院搭上燈會人潮，和去年同期比較參觀人次竟減少；故宮博物院院長林正儀說，這部分有檢討，南院有搭配燈節辦活動，但發現民眾以參觀燈節為主。

立法院教育及文化委員會邀請國立故宮博物院報告業務概況並備質詢，多名立法委員關注故宮南院參觀人次下降等議題。

立委張廖萬堅指出，今年辦在嘉義的台灣燈會參觀人次有近千萬人，但今年故宮南院過年假期結合燈會期間的人潮，和去年比較竟還少約5000人，是否故宮南院和在地連結行銷出了問題。