漲幅超越FAANG 這家製造商2009年來股價飆近

財經部落格《Zen Investor》的作者整理出 2009 年以來,美股飆升最多的個股,第一名不是近期漲幅可觀的 Netflix,也不是市值逼近 1 兆美元的蘋果或是電商巨擘亞馬遜,而是顯為人知的製造商 Patrick Industrie。

Patrick Industriess(PATK-US) 可能不像「FAANG」一樣引人注目,但《MarketWatch》在專欄 Need to Know 指出,從 2009 年 3 月美股牛市開始,Patrick Industries 展現驚人的股價攀升,是其他在 S&P 500 指數中的個股,都比不上的急遽成長。