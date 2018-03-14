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漲幅超越FAANG 這家製造商2009年來股價飆近

鉅亨網2018/03/14 12:50
鉅亨網 / NOWnews
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財經部落格《Zen Investor》的作者整理出 2009 年以來，美股飆升最多的個股，第一名不是近期漲幅可觀的 Netflix，也不是市值逼近 1 兆美元的蘋果或是電商巨擘亞馬遜，而是顯為人知的製造商 Patrick Industrie。

Patrick Industriess(PATK-US) 可能不像「FAANG」一樣引人注目，但《MarketWatch》在專欄 Need to Know 指出，從 2009 年 3 月美股牛市開始，Patrick Industries 展現驚人的股價攀升，是其他在 S&P 500 指數中的個股，都比不上的急遽成長。

《Zen Investor》作者 Erik Conley 在文章中指出，2009 年以來，S&P 綜合 1500 指數中，表現最好以及最差的個股，截至 2017 年底為止，Patrick Industries 有最巨大的成長，漲幅達 24704%，而床墊公司 Sleep Number(SNBR-US) 則位居第二。

2009年以來漲幅最大的公司
2009 年以來，漲幅最大的公司

但 Conley 解釋，這些公司都是非常成功的，他們從全球金融風暴後生存，並且開始茁壯成長，但不能忽視的事實為，這些驚人的數據，有一部分要歸功於一開始很低的股價，這些股票的股價平均起點為 1.87 美元。

根據 Patrick Industries 的網站介紹，該公司於 1959 年在美國印第安納州成立，主要市場為美國及加拿大，主要業務為替房車、房屋建造、船舶建造和工業市場提供製造材料，產品包羅萬象，包含從層壓板與硬木家具到石英檯面與浴缸等。

Conley 指出 Patrick Industries 驚人的反彈原因為，這家公司在 2009 年的房地產泡沫時，經歷了最糟的市場，當時每股只值 0.28 美元，但因為他們良好的公司信譽，使他們找到了一條生存之路。

股價日線走勢圖
Patrick Industries 的股價日線走勢圖

周二在 S&P 500 指數和道瓊指數都下跌的情況下，Patrick Industries 收盤上漲 2.38%，收於每股 66.80 美元。

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