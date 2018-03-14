疫苗點對點　桃市物流配送符合GDP

和民眾以及病患息息相關的藥品運送，桃園市衛生局決定要更上層樓，以更嚴格、安全的藥品優良運銷規範(GDP)來升級執行。今(14)日在桃園市長鄭文燦的宣示下，桃園市衛生局將用新的規範標準將疫苗配送至全市共253家的合約醫療院所。

鄭文燦說，今天要宣布一個重要的疫苗運送政策，希望能夠更安全、更貼心也更符合我們推動公共衛生，公私部門合作的模式。我們決定推動疫苗點對點P2P的服務，要符合優良藥品GDP的規範，這個GDP的藥品運送規範，是WHO針對所有的藥品運送，從倉儲、物流到配送的方式都有明確的規定。有別以往由醫療院所舟車勞頓至衛生單位申領載運，新制將由專車按照運送規範一路配送至合約醫療院所。