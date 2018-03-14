疫苗點對點　桃市物流配送符合GDP

和民眾以及病患息息相關的藥品運送，桃園市衛生局決定要更上層樓，以更嚴格、安全的藥品優良運銷規範(GDP)來升級執行。今(14)日在桃園市長鄭文燦的宣示下，桃園市衛生局將用新的規範標準將疫苗配送至全市共253家的合約醫療院所。
鄭文燦說，今天要宣布一個重要的疫苗運送政策，希望能夠更安全、更貼心也更符合我們推動公共衛生，公私部門合作的模式。我們決定推動疫苗點對點P2P的服務，要符合優良藥品GDP的規範，這個GDP的藥品運送規範，是WHO針對所有的藥品運送，從倉儲、物流到配送的方式都有明確的規定。有別以往由醫療院所舟車勞頓至衛生單位申領載運，新制將由專車按照運送規範一路配送至合約醫療院所。
鄭文燦還強調，107年除了啟動疫苗配送新制之外，也針對參加桃園市自行辦理子宮頸疫苗及長者肺炎鏈球菌疫苗接種服務的合約醫療院所，提供每劑100元的接種行政處理費。鄭文燦說，衛生局與各區衛生所都有專人管理疫苗，冷藏設備設置24小時溫控及保全系統，確保疫苗品質安全。今年起，更進一步委由符合藥品優良運銷規範(DGP)的專業醫藥物流車隊，實施疫苗配送到合約醫療院所的新服務，也就是P2P點對點配送服務，讓疫苗運送溫度控制在2-8ﾟC之間。衛生局也會派出訓練合格的專業配送員，點交疫苗的品項和數量，提升疫苗的品質和安全。