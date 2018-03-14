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中央社

中華電股利出爐 外資：有點失望

中央社2018/03/14 12:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者江明晏台北14日電）中華電信今年擬配發現金股利新台幣4.796元，配發率95.7%，但美系外資表示，中華電股息年減約3%，未能達到預期，青睞更高配息率的台灣大哥大與遠傳電信。

中華電信今年每股擬配發現金股利4.796元，配發率95.7%，若以昨日收盤價109元計算，殖利率4.4%，中華電也統計，股利配發總額將達新台幣372億元。

美系外資表示，給予中華電「中立」評等，目標價105元，主因為中華電股息年減3%，低於外資預期約3%。

若比較中華電過去股利與配息率，去年股利4.94元，較今年高約3%，但配息率95.7%和今年相當。

從2013年至2016年股利與配息率觀察，中華電2016年股利5.49元，配息率99.4%、2015年股利4.86元，配息率97.5%，配發率與股利均高於今年；2014年股利僅4.53元，配息率88.4%；2013年股利5.35元，配息率104%。

外資認為，相對於中華電較保守的配息率，較青睞台灣大哥大與遠傳電信，兩者預估給予更高的配息率，維持穩定的股利，給予台灣大目標價120元、遠傳目標價80元。

遠傳電信今年將配發每股3.75元的現金股利，配發率達113%，創下歷史新高，台灣大哥大目前尚未公布股利政策，但近年來股利配發率都在96%以上，過去5年配發現金股利都在5.5元至5.6元。

另外，歐系外資指出，電信三雄1、2月淨利普遍下滑，左右電信三雄近期獲利的因素有第一，導入IFRS15國際會計準則，第二，2018年上半年高額的手機補貼合約逐漸遠離，第三，台灣大哥大已自2017年3月排除亞太電的漫遊費收入。

歐系外資指出，新上路的IFRS 15造成財報基期比較上的混亂，投資人在判斷財報時需有警覺，但令人有信心的是，目前業務均在符合預期的軌道。

台灣大哥大財務長兼發言人俞若奚表示，若以適用IFRS 15前的國際會計準則，並排除非屬台灣大用戶相關的國內漫遊影響，2月稅息前折舊攤銷前利潤(EBITDA)較去年同期成長6%。

觀察市場現況，歐系外資表示，運營商近來在談論希望市場「更和平」，加上來自SIM卡整合的壓力逐漸緩解，台灣大預估受益，目前用戶已經出現止穩轉正成長，但礙於本地市場的本益比，給予3家運營商中華電、台灣大、遠傳「中立」評等。

對電信三雄來說，歐系外資認為，風險來自於低價吃到飽方案促銷擴張、行動與寬頻市場競爭加劇、未來更高的資本支出計劃等。（編輯：林興盟）1070314

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