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中央社

川普炒人式管理 美制度大考驗

中央社2018/03/14 12:51
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者鄭崇生華盛頓13日特稿）「你被開除了」這句話，美國總統川普沒有當面告訴國務卿提勒森，而是透過推特表示，現職將由中央情報局長蓬佩奧接任。川普這種「炒人式」的管理風格，已經成為華府日常。

提勒森今天最後一次現身國務院簡報室，難掩落寞地指出，他是中午接到「美國總統從空軍一號的來電」。提勒森為國務院同仁打氣時，並未感謝只以推特通知他走人的川普，他表示現在最重要的工作是要確保與蓬佩奧（Mike Pompeo）的交接「穩定有序」。 然而，「穩定有序」並非川普的行事風格。

川普上任14個月以來，從白宮叫得出名字的重要幕僚與內閣團隊成員，提勒森算來是第23位走人的，也就是說川普平均1個月得消耗近2位政務官。華盛頓郵報一篇分析直言，在川普麾下工作，「忠誠」是這位三軍統帥唯一在乎的價值。川普更不畏言，內閣人事走馬換將，就是要組成「我想要的」團隊。

但是提勒森臨走前，不忘展現嫻熟的外交語言，在沒出惡言，也沒提川普名字的情況下，為仍留在國務院的同仁打氣。

提勒森說，「支持與捍衛憲法」，忠誠地履行職責，是職業外交官或政治任命官員共同遵守的誓言。他鼓勵國務院負責政策規劃的團隊，以及仍在代理重要職務的資深外交官，堅守崗位。他提醒白宮，這些忍受與親人分開、願身處險境的第一線外交人員，是他們的犧牲與愛國心，在前線推動美國的外交工作，「世界需要像美國外交人員那樣無私的領袖。」

然而，提勒森沒說的是，作為三軍統帥，川普赤裸裸地指出彼此在許多政策上「看法不同」。提勒森傳達來自外交團隊的專業意見，卻不被白宮重視，猶如夾心餅乾的他，走人看似時間早晚，過程卻是讓人唏噓。川普說「他（提勒森）現在應該更快樂了」－這位美國總統對待自己挑的團隊成員，態度是多麼的非典型。

川普把政治治理當成實境節目「誰是接班人」－不順己意就立刻炒人。從正面角度看，可解讀成美國人才濟濟，但對美國這樣一個大國，制度即使悠久，卻也難承受川普炒人式的管理。從外交、經濟到各項政策制定，白宮的不穩定，反而對美國自身是極大挑戰。

華府這片沼澤，因為川普的獨特作風而有著新型態的烏煙瘴氣。「炒人式管理」的人事任免，從剛上任時的週五晚間，到近來多次皆在週二宣布，看來是新趨勢，不變的是，川普總是透過推特公布。

數名智庫學者在川普就職前說，美國有著堅強的制度，有信心華盛頓可以改變他。現在，川普用行動證明並非如此。（編輯：屈享平）1030314

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