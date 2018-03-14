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中央社

106年4成7勞工有加班 較105年小增

中央社2018/03/14 12:53
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北14日電）勞動部最新調查，106年有47.4%勞工有加班，較105年上升3.2個百分點，平均每月延長工時為17.1小時，較105年減少1.7小時。

勞動部今天發出新聞稿公布106年勞工生活及就業狀況調查統計結果，以參加勞保的台灣勞工為調查對象，計回收有效樣本4206份。

根據調查，勞工近一年有延長工時(加班)占47.4%，較105年上升3.2個百分點，平均每月延長工時為17.1小時，較105年減少1.7小時。按行業別觀察，有延長工時比率以專業/科學及技術服務業占59.9%最高，其次為電力及燃氣供應業占59.3%，公共行政及國防占58.2%居第三，製造業也占56.0%。

除此之外，調查中也發現 1成3勞工曾在下班後接獲服務單位以通訊（電話、網路、LINE等）的方式交辦且執行工作，平均每月時數為5.3小時。

調查中顯示，有14.5%勞工打算到海外工作，工作地點以大陸港澳占8.3%最高，其次為東北亞占5.1%，美國、加拿大占4.8%，東南亞占3.9%。按性別觀察，男性有打算至海外工作占15.8%，高於女性13.2%。

按年齡別觀察，年齡愈輕勞工打算至海外工作比率愈高，以青少年(15-24歲)占27.3%最高，壯年(25-44歲)占16.5%，中高齡(45-64歲)占7.9%。

至於勞工對於工作的滿意度部分，調查顯示106年勞工對整體工作感到滿意的比率為69.2%，較105年略升0.2個百分點，感到普通者占27.5%，感到不滿意者占3.4%。其中，不滿意者中，以工資不滿意比率77.2%居首，其次人事考核升遷制度占76.9%，工作負荷量占72.5%居第三。（編輯：李亨山）1070314

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