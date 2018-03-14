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RBC：川普任命新國務卿 對原油多頭是重大利多

鉅亨網2018/03/14 12:58
鉅亨網 / NOWnews
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加拿大皇家銀行 (RBC) 表示，美國國務卿職位的變動對原油多頭來說，是一個重大的利多

美國總統川普 (Donald Trump) 週二 (3 月 13 日) 突然解除了國務卿蒂勒森 (Rex Tillerson) 的職務，並任命中情局局長龐培歐 (Mike Pompeo) 接任，令金融市場譁然。

消息公佈之初，原油價格曾一度上漲，但由於擔心美國原油產量不斷上升和股市走低，油價最終收跌。週二布倫特原油期貨下跌 0.31 美元，或 0.5%，收報每桶 64.64 美元；美國原油期貨下跌 0.65 美元，或 1.06%，收報每桶 60.71 美元。

連續月紐約輕原油(CRUDE OIL_CLJ8)
連續月紐約輕原油 (CRUDE OIL_CLJ8)

川普曾威脅要退出伊朗與 6 大國之間的核協議，除非美國國會和歐洲盟國「修補」該協議的嚴重缺陷。蒂勒森遭解職，令限制伊朗核能力的多邊協定面臨更大的風險，令人懷疑會否對伊朗原油產量造成潛在影響。伊朗是 OPEC 第 3 大原油生產國。

值得注意的是，龐培歐在伊朗問題上是個「鷹派」，他曾呼籲廢除 2015 年的伊朗核協議。同時，他可能會推動美國在 5 月份退出核協議，並可能主張對委內瑞拉實施更嚴厲的制裁，這可能會推高油價。

FX168 財經網引述加拿大皇家銀行 (RBC) 首席大宗商品策略師 Helima Croft 表示，川普更換國務卿這一舉措對與伊朗的協議和美國對委內瑞拉的政策都有潛在的巨大影響，可能對石油「非常利多」

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