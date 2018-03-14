微軟總部高階主管訪台 招手AI人才

微軟台灣AI研發中心執行長張仁炯指出，微軟看中台灣優秀的軟體人才，認為除了數據分析和程式語言等基本能力外，台灣學生的洞察力、團隊合作能力、創意與學習能力，再加上整合型邏輯思維，都是促使微軟在台設立AI研發中心的主因。

微軟今天發布新聞稿表示，微軟在台設立AI研發中心，是台灣首家將AI投資層級提升到最前端基礎科技研發的國際型企業。此次校園徵才說明會主軸包括徵求AI研發人才、MACH微軟全球菁英徵才計畫、未來生涯體驗計畫。

（中央社記者吳家豪台北14日電）微軟13日舉辦校園徵才說明會，美國微軟總部人工智慧輸入全球總經理郭昱廷攜手微軟總部來自各國的AI（人工智慧）專家親自來台，尋找AI優質人才。

從MACH微軟全球菁英徵才計畫中脫穎而出、現任微軟AI事業開發部事業開發副理吳姵穎表示，台灣優良的教育體制是進入職場前打好基礎的重要階段，以研發人才為例，在校需打好基礎的程式語言、數理邏輯、AI技術能力，對使用者體驗也要有一定認知。

吳姵穎說，進入微軟後則是銜接微軟總部與研究院的高階科學研究資源，與全球頂尖的業界人士共同參與國際級研究計畫，這些都是微軟在人才培育上的優勢與投資。（編輯：郭萍英）1070314