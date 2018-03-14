美職業運動轉播權 將成科技龍頭競技場？

研究機構指出，靠著龐大的會員數和極深的口袋，科技龍頭正在競相爭奪體育賽事轉播權。參賽者包括亞馬遜 (AMZN-US)、臉書 (FB-US)，谷歌 (GOOG-US) 和蘋果 (AAPL-US) 則是外卡爭奪戰主角，而 Snap 和推特 (TWTR-US) 暫作壁上觀。

投資公司 GBH Insights 技術研究主管 Daniel Ives 周二 (13 日) 發表研究報告指出，未來 12 至 18 個月，將是亞馬遜和臉書爭取獲得各類職業體育賽事轉播權的「關鍵窗口」。

報告指出，「大多數職業運動，包括美式足球聯盟 (NFL)、美國職棒大聯盟 (MLB) 和全美冰上曲棍球聯合會 (NHL) 的媒體轉播權合約將會在 2021 年到期。對亞馬遜、臉書和其他主要科技串流媒體平台而言，這將是它們與傳統媒體、有線電視服務提供商共同爭奪轉播權的首次重大機遇。」