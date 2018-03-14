陸證監會史上最大罰單：廈門北八道罰255億元

（中央社台北14日電）中國證監會今天通報，廈門北八道集團因為違法操縱市場，將被罰款人民幣55億元（約新台幣255億元）。這也是證監會開出的有史以來最大罰單。
中國證券網報導，中國證券監督管理委員會上午舉行稽查執法專場新聞發布會，公布3宗資本市場違法違規案件。其中，對廈門北八道集團操縱市場案罰款55億元。
報導指出，廈門北八道集團因涉嫌利用逾300個股票帳戶、逾百台電腦以及約10名操盤手同時交易，運用槓桿資金巨額操縱多支「次新股」股票，包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，累計獲利9.45億元。而調查期間，涉案人士沒有配合調查，更曾發生肢體衝突。
中國證監會表示，案件目前已經過調查審理及行政處罰事先告知程序，中證監將對北八道集團作出「沒一罰五」的最嚴厲處罰，罰沒款項總計約55億元，這也是證監當局行政處罰史上開出最高金額的罰單。
據北八道（廈門）物流集團有限公司官網，公司成立於1999年3月，是具有道路運輸一級等級資質，集鐵路、公路聯合運輸、倉儲裝卸、現代配送業務於一體，以先進的管理模式進行全方位運作，形成覆蓋全國運輸配送網絡的大型物流企業，連續5年均被中鐵集裝箱（貨櫃）公司列入最大客戶之一；年度發送鐵路貨櫃運量位居中鐵集裝箱公司前茅。（編輯: 楊昇儒/周慧盈）1070314