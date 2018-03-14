陸證監會史上最大罰單：廈門北八道罰255億元

（中央社台北14日電）中國證監會今天通報，廈門北八道集團因為違法操縱市場，將被罰款人民幣55億元（約新台幣255億元）。這也是證監會開出的有史以來最大罰單。

中國證券網報導，中國證券監督管理委員會上午舉行稽查執法專場新聞發布會，公布3宗資本市場違法違規案件。其中，對廈門北八道集團操縱市場案罰款55億元。

報導指出，廈門北八道集團因涉嫌利用逾300個股票帳戶、逾百台電腦以及約10名操盤手同時交易，運用槓桿資金巨額操縱多支「次新股」股票，包括張家港行、江陰銀行、和勝股份等，累計獲利9.45億元。而調查期間，涉案人士沒有配合調查，更曾發生肢體衝突。